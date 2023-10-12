Зробити протезування доступнішим взялися у Запоріжжі. Медики самі шукають міжнародних донорів, які допомагають з матеріалами для виготовлення штучних кінцівок. Лікування та реабілітація цілком безоплатні для пацієнтів. І один з таких центрів відвідав Сергій Вендін.

Анастасія майже 20 років живе на протезах.

Потрапила в аварію - і ампутація обох голеней.

Щоб зробити перший крок, довелося довго тренуватися. Проте зараз, каже жінка, її життя можна назвати повноцінним.

Анастасія, пацієнтка:

Спочатку було важко звикати. Період був, мабуть, з півроку, коли вчилась ходити на протезах. Спочатку на милицях, з паличкою, а зараз вже добре. Звичні справи всі - все добре, можна, навіть бігати, танцювати.

Раз на три роки протез міняють на новий. Під час користування штучні кінцівки також можуть потребувати ремонту. Олексій вже три роки виробляє та обслуговує протези. Зараз лагодить один з механізмів штучної голені для Анастасії.

У замку пружинка ослабла. Зараз змінюємо пружинку і буде готовий, як новий замок, як новий.

Зробити протез зручним для власника - складна справа. До кожного пацієнта індивідуальний підхід.

Олексій Яценко, протезист:

Ми робимо зліпок, після чого заливаємо його гіпсом. Робимо примірочну гільзу з одношарового пластику. Людина ходить, якщо все добре, то ми вже робимо коксоприймач з шароватих пластиків.

Підгонка може тривати кілька днів. Після цього тестовий протез перетворюють на постійний.

Олексій Яценко, протезист:

За допомогою армуючого матеріалу та клеючого матеріалу (кортикокрилової смоли) ми зклеюємо всі шари, і далі, вибиваємо гіпс. Складумо з модулів, які ми замовили, і видаємо людині на "обкатку".

Медики навчають пацієнтів заново ходити та надають психологічну допомогу.

Наталя Рудич, керівниця медичного центру:

У нас є дітки, у нас є і молоді жінки, і жінки похилого віку, є ветерани, хлопці, які більше не повернуться на фронт. У нас всі категорії є.

Зараз у центрі 15 пацієнтів. Вони лікуються амбулаторно, але приходять для виконання фізичних вправ, чи щоб поспілкуватися.

Наталя Рудич, керівниця медичного центру:

Можуть приходити сюди, проводити тут час, пограти в шахи, випити каву - це дуже важливо, щоб вони знали, що є такі осередки, що вони не одні з такою проблемою. Ми будемо робити такі ком'юніті.

Запорізькі медики прагнуть зробити протезування доступнішим, адже через російську агресію щодня стає більше людей із травматичними ампутаціями.

Наталя Рудич, керівниця медичного центру:

Протезний центр, це як стоматологічний кабінет. Він має бути поруч біля кожних великих осередків скупчення людей. Так, шоб можна було людині легко добратися до того.

Водночас медики наголошують, що нині в Україні брак протезистів. Тому держава має навчати фахівців.