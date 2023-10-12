Танкісти в тилу відточують навички і готуються доєднатися до бійців на передовій [ Редагувати ]
Допоки на фронті точаться бої, танкісти в тилу відточують навички і готуються доєднатися до бійців на передовій. Станіслав Кухарчук побував на тренуванні танкістів - і готовий показати, як вчорашні цивільні нині готуються бити ворога.
Рев двигунів та запах дизеля. День за днем танкісти 67 бригади ДУК тренуються, аби якнайшвидше вибити ворога з української землі. Тут, у відносному тилу хлопці відточують і штурми, і зустрічні бої із ворожою технікою. Щоправда замість снарядів по умовному противнику випускають промінь лазера. Це один з елементів танкового бою, де одна група машин обороняється, а інша наступає.
Так звучить система сигналізації, коли по танку влучає промінь машини супротивника. В цих маневрах, як і на фронті, виграє той, хто знищив всю ворожу техніку. Між собою військові називають ці заняття грою. По її завершенню обов'язкова робота над помилками.
Провівши і розібравши одну фазу навчань танкісти одразу беруться за другу. Майже всі екіпажі - вчорашні цивільні і не мають бойового досвіду, тому кожна вправа обговорюється і кожен елемент ретельно планується. Адже сьогодні для хлопців це гра, а вже завтра - справжня бойова робота.
До мобілізації Роман працював режисером монтажу у редакції "Подробиць" і танки бачив лише на моніторі. Та зараз хлопець вже найрезультативніший у своєму підрозділі командир бойової машини.
Позивний "Любімий" - танкіст 67 ОМБр Дук:
Для мене це було спочатку все в новинку, але зараз втягуєшся, хлопці вже як рідні, з екіпажем живемо разом. Я вже не уявляю іншого життя, я з цим екіпажем назавжди, доки не закінчиться ця війна.
Та танк - це не тільки про їзду та постріли. Машини хоча і нові, але потребують догляду. У цього танка під час тренувань лопнув трак гусені і в абсолютно польових умовах екіпажу треба його швидко замінити. І це теж свого роду навчання…
Поки є можливість вчитись, хлопці всотують в себе навички танкістів немов воду. Поки екіпажі тренуються вражати цілі, укриватись від ворожих пострілів, командири підрозділів навчаються працювати із дронами. У сучасній війні без них просто нікуди.
Та у навчанні не все так гладко. Але це нормально, каже інструктор Сергій. Його завдання, тут у тилу, вказати танкістам на помилки.
Сергій – інструктор:
Зараз от один командир, іншому командиру під час тренування не точно передав координати, тому не в потрібну точку вийшла певна кількість техніки. Для цього ми і тренуємось, щоб унеможливити такі випадки.
Часу на заняття замало, тому хлопці тренуються майже цілодобово з перервами лише на сон і короткий відпочинок. Попереду в них важка і небезпечна робота до якої вони мають бути готові.
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