Росіяни не підписують декларації, що вони проти війни: Гутцайт прокоментував антиросійське рішення МОКу (відео) [ Редагувати ]
Міжнародний олімпійський комітет покарав російський олімпійський комітет за незаконне включення до свого складу олімпійських рад на тимчасово окупованих росією територіях України. Олімпійський комітет країни-агресорки виключено зі складу МОК.
Це правильне рішення, яке має історичне значення. Водночас для російських атлетів залишається шпаринка, як вони можуть потрапити на Олімпійські ігри 2024 року до Парижа.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.
"Міжнародний олімпійський комітет трактує це так, що окремі спортсмени, які не підтримали війну, які не є у спортивних клубах ЦСКА чи "Динамо", не брали участь у тих заходах, які були на підтримку війни, які проводились керівництвом російської держави, можуть бути допущені до міжнародних змагань і Олімпіади.
І вони вважають, що за паспортом вони не винні і можуть приймати участь. Але я впевнений на 100%, що вони не повинні бути на спортивній арені. Жодний російський спортсмен до цього часу не висловився, що він проти війни в Україні.
Є такі федерації, які у своїх рекомендаціях прописали, що вони підписали декларацію, що вони проти війни. Наприклад, федерація важкої атлетики. Але вони не підписуються - тобто не підписують декларацію, що вони проти війни. Тож як вони можуть приймати участь в Олімпійських іграх?
Аде МОК надав на розсуд кожної міжнародної федерації питання допуску росіян. Нажаль, є федерації, де не звертають увагу на те, що коїться в Україні...", - заявив Вадим Гутцайт.
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