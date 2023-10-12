Додаткові понад чотири сотні мегават потужності для енергетичної системи України. На одній з українських атомних електростанцій запустили ще один енергоблок після планового ремонту. Роботи завершили там з випередженням графіка. Відтак, нині електроенергію дають вісім з дев'яти підконтрольних Україні енергоблоків.

Що це означає для нашої енергетичної системи? В наступному матеріалі.

Цей атомний блок щойно під'єднали до мережі після планового ремонту. Відтак, об'єднана енергетична система України отримала ще понад чотири сотні додаткових мегават.

Павло Ковтонюк, генеральний директор атомної електростанції:

Електроенергію, які споживає наше місто населення в 35 тисяч споживає близько 7-8 мегават. Потужність цього блоку - 440. Кількість електроенергії, яку споживає місто Рівне, ви розумієте населення - це 25 мегават.

Енергії від цього блоку, пояснює керівник станції, вистачить не лише всій Рівненщині, а ще й сусідам залишиться. Підключити його до мережі енергетикам вдалося на кілька днів раніше, ніж планували.

Павло Ковтонюк, генеральний директор атомної електростанції:

Ми робим свою роботу і розуміємо, що електроенергія сьогодні для України - це дуже важливо. Всі чекають, що в осінньо-зимовий період атомні станції будуть працювати на повну потужність. Поки що ми справляємся з цим завданням і надіюсь, що світло в оселях і тепло буде.

Підключений енергоблок працює вже на американському ядерному паливі. Його місяць тому завантажили в реактори на цій станції.

Ця атомна станція першою в Україні отримала ядерне паливо зі Сполучених Штатів. За океаном його півтора роки розробляли спільно з українськими спеціалістами, щоб відмовитися від російських аналогів. "Енергоатом" став першою компанією у світі, якій вдалося іноземним паливом заправити реактори радянського зразка.

Петро Котін, президент НАЕК "Енергоатом":

Ми зараз підходили з начальником зміни блоку до системи керування реактором і інформаційної ситеми по реактору і дивилися на параметри - паливо веде себе чудово. Тобто ми дуже задоволені і фактично будемо продовжувати з нашим стратегічним партнером Westinghouse. Тут більше не буде росії.

Відтепер в Україні дають електроенергію вісім з дев'яти енергоблоків атомних станцій, розташованих на підконтрольній Києву території. Генерація електроенергії поки що повністю покриває споживання, запевняють в Енергоатомі.

Петро Котін, президент НАЕК "Енергоатом":

Всі блоки перевантажено за винятком одного наступного місяця також його підключимо після цього тільки будемо тримати номінальний рівень потужності на всіх наших енерголблоках, забезпечуючи близько 7500 мегават в енергоситему.

Енергетики готуються до зими. Тому і затіяли масштабну ремонтну кампанію, яку цьогоріч провели в умовах війни. І запевняють - роблять усе можливе, аби українці й надалі були зі світлом.

Петро Котін, президент НАЕК "Енергоатом":

З нашого боку, звичайно, ми забезпечуємо захист в максимальному обсязі, який тільки можливо для того, якщо будуть вони продовжувати обстріли, щоб вони не досягли своєї мети - знеструмлення наших енергоблоків і знеструмлення постачання для наших споживачів. Звичайно, зима буде складна. Ми зі свого боку забезпечимо роботу всіх дев'яти енергоблоків на максимальній потужності. Тобто все, що ми можемо - ми все віддамо.

Атомна генерація минулої зими, кажуть а "Енергоатомі", стала основою енергосистеми нашої країни. Усі сподівання на неї покладають і цьогоріч.