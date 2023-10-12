Життя тут - на межі, кажуть селяни, для них змінилося назавжди.

На околицях Житомирщини люди живуть наче на пороховій діжці, але із села не тікають. Хоч їх із білоруссю їх розділяє лише ліс. У ньому люди шукали прихисток на початку повномасштабного вторгнення, а тепер - це надійна лінія оборони. Її бачила Сніжана Сидорук.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

Від цього села до кордону з білоруссю лише кілька сотень метрів. На початку повномасштабного вторгнення над цим населеним пунктом пролітали ракети. Та місцеві жителі звідси не виїжджали.

Від білорусі село відділяє лише ліс. Він - і лінія оборони, і укриття.

Пані Галина згадує як на початку великої війни, вона з односельцями ховалися у хащах. Тут люди ще пам'ятають, як у роки Другої світової фашисти випалили їхні домівки.

Михайло Михалець, староста прикордонного села:

Всі майже 85 процентів можна сказати поїхали в ліси. Мабуть, на генному рівні те, що вони пережили в 43-муроці, коли спалили повністю. Було загинуло 2887 чоловік тоді. Той, хто залишився в лісі, то той вижив.

Страшно, страшно живем виживаєм з кордоном - боїмся, щоб лукашенко не пашов.

Чоловік Галини воює на Донеччині. Виїжджати з села, каже жінка, й не думала.

Галина, жителька прикордонного села:

53 года ему, а пашов, нікуди не ховався. Я хазяйство держу, корова, свині у мене всьо. Трудно без мужа, а шо дєлать - сижу. Я жду пока він вєрнется, да все хазяйство куди я кину.

Не збирається виїжджати і пані Тетяна. У жінки четверо дітей.

Тетяна, жителька прикордонного села:

Нищечком сидимо. В школу ходять дітки і учаться двоє в мене, а двоє ходять в школу. Хай дітки з нами сідять, не хочем ми їх нікуда од себя. Шо будє, то будє.

Із села виїхали лише кілька сімей, розповідає староста. Решта - з перших днів великої війни готувалися до зустрічі ворога. Понад два десятки місцевих чоловіків нині воюють.

Михайло Михалець, староста прикордонного села:

Коли почалося там в 4 години - в сім годин ми вже були у військоматі наприклад і оцей порив такий людей зразу хлинули захищати. Ну бачте, прорахувалися вони, думали, що ми будем їх зустрічать.

Від хати пані Варвари до кордону - лише півтора кілометра. Живуть великою родиною - чоловік, донька та онуки. Вже зібрали врожай. Каже, цьогоріч - вродило на славу.

Олена, жителька прикордонного села:

Зразу як ото всьо началося, то ясне діло, шо було страшно, а зараз - зараз попривикали. Да й не страшно. Нікуди не виїжджали. Шо буде - те й буде.

Раніше у село часто приїжджали білоруси, згадує пані Варвара. Та нині з родичами з того боку усі зв'язки обірвали.

Варвара, жителька прикордонного села:

Неправильно роблять, діти, було так добренько і я того лукашенка ото сюди єзділі беларусци, то з їми сварилася за його, шо вун же такий вун гроші давав пенсії давав то все, а вон який зробився паганий. Хіба ж так роблять? За що ж народ убівать.

Під посиленою охороною прикордонників людям у селі спокійніше. Кажуть, ті на варті цілодобово.

Позивний "Сімба", прикордонник:

Ситуація спокійна, контрольована. Ворог розуміє, що тут його доброго нічо не чекає. Він бачить, що ми підготовлені, ми їх чекаєм, тому що це наша земля, наша територія.

А ще в селі діє місцева служба безпеки - якщо чужинець сюди потикається - селяни одразу сповіщають військових. Таким чином прикордонники тут затримали 82-річного мешканця Житомира, який шпигував для ворога. Ще в часи СССР чоловік був керівником 8-ої танкової армії.

Вадим, керівник прикордонного підрозділу:

Дана особа при собі мала певну суму коштів, записник та планшет, на якому знаходилися дані щодо розміщення військових об'єктів, постів і керівників певних структурних підрозділів. Під виглядом старої немічної людини він цю інформацію здобув і хотів передати через білорусь зайти в білорусь і передати на вагнер.

Тож військові, і місцеві пильності не втрачають. Життя тут - на межі, кажуть селяни, для них змінилося назавжди. Колись були сябрами - тепер стали ворогами.

Та якби важко і страшно не було, переконують селяни, вони вірять в Україну, прикордонників і ЗСУ.