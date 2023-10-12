Наразі на Прикарпатті кондиціонерами забезпечені тільки 14 відсотків палат у лікарнях спроможної мережі.

Нові вимоги для лікарень від Національної служби здоров'я. Аби в наступному році медзаклади отримали державне фінансування за деякими пакетами, вони мають встановити у палатах та ординаторських кондиціонери. І повинні зробити це до кінця року.

Часу - небагато. Отже, чи встигнуть і головне - чи є гроші на це? І що буде, якщо не виконають вимогу? Жанна Дутчак питала у медиків.

Боєць із позивним "Дєд" на лікарняному ліжку вже чотири місяці. В нього -складний перелом руки. Спершу лежав в лікарні в сусідньому районі. Потрапив туди на початку червня. На все відділення не було жодного кондиціонера, розповідає захисник.

В мене все тут затікало потом все…на рану потрапляло. І бруд всякий. Відкривав вікно, аби не сильно потіти.

Із серпня чоловік на лікуванні в цій лікарні, й тут палата - з кондиціонером.

Військовослужбовець ЗСУ:

Тут собі включив, вже не так жарко. Комфортно собі вночі спиш, не пітнієш.

У цьому травматологічному відділенні нині оснащені кондиціонери чотири із десяти палат, розповідає завідувач. Їх встановили цього року.

Іван Дуб, завідувач травматологічного відділення Косівської ЦРЛ:

Враховуючи, що хворі наші важкі, і деколи лежать не один день, а декілька тижнів після операцій, є старші люди - комфортно лежати в палаті це дуже добре.

А це сусіднє хірургічне відділення. І тут теж активно облаштовують палати кондиціонерами. Температура тут влітку піднімається вище 30 градусів.

Ігор Хомин, завідувач хірургічного відділення Косівської ЦРЛ:

Це під дахом. Завжди у нас, коли виходиш на 4 поверх, у нас лежать в основному оперовані пацієнти, які день-два не можуть зійти вниз, щоб провітритися, вони фактично у відділенні живуть у палаті.

Іван Фазан, директор Косівської ЦРЛ:

Якщо на дворі температура 35-40 градусів, а в приміщенні 30 градусів, то які б ви ліки не давали тій людині, я думаю воно не буде так ефективно діяти, як діє тоді, коли людина знаходиться в комфортних умовах.

Встановили кондиціонери і у всіх операційних.

Ти в операційному халаті, халати, як бачите, із плотного матеріалу вони не пропускають вологу, по тобі тече, медсестра витирає тампоном піт, це не робота.

Встановлювати в медзакладі кондиціонери почали ще до появи вимог МОЗу, розповідає директор лікарні. Каже, сам багато років працює хірургом, тож добре знає наскільки важлива правильна температура.

Іван Фазан, головний лікар Косівської ЦРЛ:

Прийшовши на посаду перше чергування відбув, у палаті температура 32, вентилятори працюють, хворі задихаються від жари, лікарі потіють. Тому мною було прийняте рішення що терміново потірбно рятувати ситуацію.

В липні лікарня закупила майже два десятки кондиціонерів.

Ігор, лікар-уролог:

Сквозняками не спасали ситуацію. Відкривали балкон, все рівно душно.

До нового року тут планують закупити ще більше сорока приладів охолодження.

Іван Фазан, головний лікар:

Це буде 72-15 % лікарня обладнана когдиціонерами. Кошти всі наші лікарняні це і спецкошти, і кошти, які заробляють лікарі. Ми звернулися до голів всіх отг, які є у нас в районі для співфінасування. І запевнили нас, що вони нам допоможуть.

Аби повністю закрити питання кондиціонерів треба більше двох мільйонів гривень, каже керівник закладу. Окрім закупівлі техніки, необхідно ще й замінини стару електропроводку.

Іван Фазан, головний лікар:

Лікарня будована будована 40-50 років тому, електропроводка на той час була одна, а зараз встановити масово кондиціонери, а якщо їх всіх зараз ввімкнути, може не витримати проводка електрична і можуть бути пожари. До цього треба серйозно відноситися.

Наразі на Прикарпатті кондиціонерами забезпечені тільки 14 відсотків палат у лікарнях спроможної мережі. Загалом по Україні ця цифра ще нижча … За даними МОЗу із понад 54 тисяч палат - кондиціонери мають лише 12 відсотків. Лідерами є медзаклади Київа та Дніпропетровщини.

Найменше - забезпечені кондиціонерами лікарні Волинської області. В міністерстві впевнені - встановити кондиціонери в палатах лікарні спроможні самостійно - із залишків коштів, які є сьогодні у них на рахунках. За даними Нацслужби здоров'я - це понад 23 млрд грн.