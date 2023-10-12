Верховна Рада планує підвищити податки для низки галузей економіки, які на, думку законодавців, отримують "надприбутки". Зокрема у парламенті вже зареєстрований законопроект про збільшення оподаткування банківської сфери.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов.

"Що стосується збільшення оподаткування будь-якої галузі, яка має надприбутки, дійсно, над цим працюють комітети Верховної Ради. Наприклад, у нас сьогодні є законопроект, який розглядає вже Верховна Рада, це оподаткування надприбутків у банківській сфері. Якщо м говоримо про цю галузь, у 2022 році вона недоотримала майже 8 млрд грн. Але вже у 2023 році отримала надприбуток майже у 40 млрд грн.

Тому це повністю нормальна практика, яка підтримана ЄС і нашими партнерами. Якщо ми говоримо про ФОПів, про підприємців українських, то дійсно, ми повернули довоєнний режим оподаткування. І тут потрібно розуміти, що повернення довоєнного режиму оподаткування був одним із пунктів Меморандуму нашого з МВФ...

Триває війна і потрібно шукати додаткові джерела надходження до нашого бюджету. наші партнери щомісяця посилюють допомогу і цілком логічно, що вони вимагають від нас мобілізації власних ресурсів, зокрема податків", - розповів Олексій Леонов.