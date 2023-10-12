Цього року українські аграрії зібрали 79-80 млн тонн зернових, олійних і бобових культур. Це на 10 % більше ніж торік. Єдине невирішене питання - це логістика, експорт сільськогосподарської продукції за кордон. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

"Ранні зернові культури ми же давно зібрали, зараз іде активне до збирання соняшнику, кукурудзи та сої. Відповідно ,все це буде формувати наш валовий збір. Прогнози такі, що будемо мати порядку 79-80 млн тонн сукупно всіх цих зернових, олійних, бобових культур. Це досить хороший показник. Він є навіть на 10% більшим порівняно з 2022 роком.

Єдине питання залишається, це питання логістики, збуту цієї продукції. Тому що виростити змогли аграрії, гарно попрацювали, а от ціни на наші зернові сьогодні всередині країни є над низькими, тобто вони фактично є на межі збитку...

У нас працюють ті коридори, які працювали. Мається на увазі річкові порти, і сухопутні напрямки роботи Укрзалізниці шляхом транзиту через наших сусідів. Завдяки Збройним силам України почав працювати новий маршрут, який фактично замістив зернову угоду. Мається на увазі цей гуманітарний коридор через порти Великої Одеси.

За вересень місяць вдалося експортувати трошки більше 50 тис. тонн зернових. Це невеличкий показник, але потенціал для росту є", - розповів Денис Марчук.