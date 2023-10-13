Напад бойовиків на Ізраїль - це план нападу України на росію. Такий наратив почала поширювати російська пропаганда. Рупори кремля пробивають чергове дно і намагаються втягнути Україну у міжнародні конфлікти.

Яку роль Україні відвели росіяни, висвітлюючи події в Ізраїлі? Разом із експертами чергову порцію фейків росії розвінчує Даніїл Снісар.

Дві, здавалося б різні війни. Але спільні союзники. І спільний ворог. Фантастичні історії, теорії змови - від кремлівської пропаганди про Україну в контексті війни в Ізраїлі…

Змішуються наративи, порівнюється все до купи в агітаційній і пропагандистській істерії.

Як росіяни намагаються дискредитувати Україну через події на Близькому Сході?

ХАМАС мог получить это оружие через черные рынки непосредственно Украины. Їхня головна задача - зірвати міжнародну допомогу Україні.

Та як виправдовують дії терористів? Про все за порядком.

Від перших годин ескалації і терористичних атак на Ізраїль росія розгорнула цілу кампанію з інформаційно-психологічних операцій. Мета одна - спаплюжити репутацію України, як перед нашими західними партнерами, так і на Близькому Сході. Спочатку зет-пабліки поширили ось це відео: на ньому арсенал зброї. І голос за кадром арабською мовою урочисто дякуєвід імені бойовиків ХАМАС за передачу припасів ... авжеж, Україні!

Петро Черник, військовий експерт:

Чисте ІПСО - в найширшому розумінні цього слова, яка має дві стратегічні цілі: потенційно посварити нас із союзниками - цієї цілі не досягається і не може бути досягнуто. Плюс це пропаганда на власне населення. Вони мусять демонізовувати нас, українців, які ми погані, нездари і тому подібне. От навіть терористам продаємо американську зброю - нічого святого ті українці не мають.

Це і стало топ-темою у так званих засобах масової інформації рф. Пропагандисти годинами обговорювали фейкове відео в ефірах політичних ток-шоу.

Скандальные находки украинского оружия у ХАМАС! За это уже зацепились республиканцы. Он торговал, а на самом деле просто барыжил западными поставками.

Про те, що у самій Москві посол Ізраїлю в рф цю інформацію спростував, зазначивши, що Ізраїль не володіє такими даними - кремлівська пропаганда авжеж, змовчала. Хоча, насправді, це не означає, що української техніки, яку ми отримали від партнерів, на озброєнні ХАМАСу - немає. Навпаки. Вона є. От тільки передала її бойовикам саме росія, яка захопила цю зброю в Україні.

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки МО:

В Україні тривалий час йде повномасштабна війна. І українські Сили оборони захопили в агресора чимало зразків техніки, важкої в тому числі і, звичайно, стрілкового озброєння. І, на жаль, такі випадки є і з боку ворога. Є підтверджена інформація про передачу окремих зразків трофейного озброєння, які виготовлені на заході - американського, європейського виробництва через контрабандні канали, через ПВК до бойовиків ХАМАСУ.

А далі неймовірна теорія змови. Пропагандисти з'ясували - напад бойовиків на Ізраїль - це спецоперація, яку Україна готувала…для росії, за інструкціями західних країн. Уявляєте?

Я думаю, что этот план первоначально был разработан для россии, со своими нюансами. Когда готовилось нападение на ДНР-ЛНР. Но мы 24 февраля сорвали этот план. И теперь по прошествии времени мы понимаем, что это был очень дальновидный шаг российского руководства. Мы опередили их на две-три недели.

Та спроба видати бажане за дійсне - не спрацювала. Ізраїль вже володіє даними про те, що з ХАМАСОМ співпрацював саме Кремль. Цю інформацію надала зокрема й українська розвідка.

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки МО:

Зараз бачимо, що бойовики ХАМАСУ використовують тактику, яка багато в чому враховує вже досвід російсько-української війни. І є інформація про те, що в тренуванні, підготовці і передачі цього досвіду брали участь російські інструктори і зокрема, представники так званих ПВК.

Хоча, російські медіа здебільшого засуджують дії ХАМАСУ, та негативний акцент роблять все ж на діях Ізраїлю у відповідь.

Но и стирать с лица земли города, где живут мирные - тоже не представляется возможным.

Сергій Жуков, експерт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки:

Ця дискусія - вона, насправді, є лише видимістю дискусії. Кожен відіграє свою роль. І головна мета російської пропаганди зараз - всіх просто розсварити з усіма. Створювати додаткові точки напруги і провокувати штучні конфлікти. При чому, конфлікти в тому числі, за кордоном.

При цьому власні дії у війні проти України - путіністи відбілюють, як тільки можуть! І цивільних вони не вбивали, і ударів по містам не завдавали!

Россия ничего такого не делает по отношению к украинским городам. Точечно. Военные обьекты - да.

Серед поширеної пропагандою й теза, що Україна тепер без підтримки. Мовляв, західні країни кинуть усі сили на допомогу Ізраїлю, залишивши нас наодинці.

Один главный проигравший из этого всего уже понятен. Это Украина. Которая осталась без денег, которая осталась без поставок. Потому что сейчас всё уйдет в Израиль.

Петро Черник, військовий експерт:

Перше: 5 мільярдів доларів ми таки маємо - ці кошти вже виділені Україні і вони не будуть перенаправлені нікуди інакше, як на Україну. Те, що склалося в Ізраїлі - удар Хамасу по цій країні в якійсь частині нам навіть може посприяти. Адміністрація Байдена дуже голосно сказала, що буде намагатися увʼязати пакет допомоги Україні з допомогою Ізраїлю. При чому, на такі суми, які нам і не снилися. В одному пакеті від 50 до 100 мільярдів доларів.

А що ж путін? Свою позицію президент країни-терористки озвучив лише вчора. Очільник кремля опосередковано підтримав палестинців і засудив Ізраїль, бо ж той, за версією путіна - зайняв землі, які, начебто, історично належали арабам.

Часть земель, которые палестинцы всегда считали частью исконно палестинскими - она занята Израилем. Без решения фундаментальных политических вопросов, главным из которых является создание современного палестинского государства, со столицей в Иерусалиме - невозможно решить проблему в целом.

Олександр Палій, політолог, історик:

Якщо говорити про Ізраїльске царство, яке існує вже з тисячного року до Н.Е. Перед тим був у них період судів - 1500 р. до н.е., тобто прихід євреїв на територію сучасного Ізраїлю - то, відповідно, глибина ізраїльська значно глибша. Тому що ті народи, які жили там до них - їх не лишилося. Я думаю, це буде дуже великою натяжкою вважати нинішніх палестинських арабів нащадками тих народів, які жили там до євреїв.

І традиційно, відповідальність за події в Ізраїлі путін поклав на США. Як це було і з Україною. А ще - закликав лишити в спокої жінок та дітей обидві сторони. Дивно чути це від людини, на руках якої кров тисяч мирних українців, яких убили на рідній землі за вказівкою диктатора.