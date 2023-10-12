Україна накопичила достатні запасу газу та вугілля для нормального проходження опалювального сезону, а левова частка електрогенерації припадає на атомні електростанції, які росіяни навряд чи наважаться атакувати.

Водночас з порівняно з минулим роком Україні вдалося суттєво посилити свою ППО, а всі останні закордонні візити президента Володимир Зеленського були присвячені посиленню борони проти російських ракет і дронів.

Тож цілком можливо, що майбутній опалювальний сезон буде не гірший, ніж попередній. Такий оптимістичний прогноз в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" дав експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Валентин Гладких.

"Я схильний думати, що українська енергетика і українська держава краще готові до цієї зими краще, ніж були готові до минулої. Ми розуміємо, як треба захищати обєкти інфраструктури, як треба захищати інфраструктуру транспортування електроенергії.

На сьогоднішній день ми вже маємо досвід, як ефективно протидіяти тим методам ведення війни, які росіяни демонстрували минулого сезону. І в цьому контексті всі останні візити Зеленського за кордон були присвячені посиленню системи протиповітряної оборони. Тобто краще будуть захищені ці об'єкти.

Тієї кількості ракет, яку росіяни випускали минулого року, вони навряд чи зможуть робити цього року.

Наскільки є інформація з відкритих джерел, є відповідні запаси і газу в сховищах, при цьому значна частина цих запасів сформована за рахунок разу власного видобутку. Ну і плюс це європейський газ, ми нарешті повністю відмовились від російського газу. Те саме стосується і вугілля.

А що стосується енергетики, електрогенерації, то тут левову частку відіграватимуть атомні електростанції. І це ті об'єкти, які росіяни навряд чи наважаться атакувати. А це значна частка електроенергії.

Тому, чесно кажучи, з оптимізмом дивлюся в наступний опалювальний сезон, хоча цілком усвідомлюю, що точиться війна і росіяни ведуть її варварським способом", - розповів Валентин Гладких.