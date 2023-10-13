Зима близько - і в Україні знову можливі блекаути через російські обстріли. Наразі спрогнозувати рівень та масштаб ворожих атак, а також їхній вплив на енергосистему України досить складно, тому енергетики реагуватимуть в залежності від ситуації, - кажуть в профільному міністерстві. Чи готова енергосистема країни та чи будуть українці зі звʼязком та водою - все з'ясовував Михайло Манилюк.

Злива російських ракет і дронів торік обрушилася на українські енергооб'єкти!

Минулої осені та зими українці годинами, а подекуди й днями сиділи без світла, тепла і зв'язку! Росіяни намагалися занурити Україну в темряву, але ми вистояли!

Понад тисячу російських ракет і дронів випустили росіяни по об'єктах критичної інфраструктури, починаючи з десятого жовтня минулого року. Понад дві з половиною сотні влучань! Пошкоджено чи зруйновано близько половини енергосектору України! Світовий банк оцінює наші збитки у понад одинадцять мільярдів доларів!

Михайло Манилюк, кореспондент:

Найскладнішу осінь і зиму в історії ми пережили, однак яким буде новий опалювальний сезон? Чи готова наша пошкоджена війною енергосистема до нових ударів? Чи готові ми з вами? Давайте про все по порядку. Отже, пункт перший, і певно, найголовніший. Світло.

Кадри минулої зими. Тоді цілі райони, а нерідко й міста вночі перетворювалися на чорні плями. Чи можливе повторення ситуації?

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова:

Складності можуть виникнути, десь на 90 відсотків, через атаки дронами та ракетами, а не через стан самої енергетичної системи. Тому, в принципі ситуація на сьогодні прогнозована, але не слід виключати і критичний сценарій. В таких областях, як Херсонська, Запорізька, Харківська, можливо, Дніпропетровська. Що стосується інших областей, то, мабуть, більш складна ситуація в Київському регіоні, а також в Одеській області. Тому що ці регіони, вони найбільш енергодефіцитні і крім того, там достатньо сильно пошкоджена енергетична інфраструктура.

Андрій Закревський, голова правління Асоціації "Нафта та Газ України":

Якщо ППО не зможе відбитися по трьох областях. В нас ці три області будуть так вдарені, що одним днем ремонту не обійдешся. Можна одразу сказати, що удари по цих трьох областях призведуть до більш тривалих блекаутів, яких не було минулого року!

Михайло Манилюк, кореспондент:

Минулого року українцям доведилося годинами чи навіть днями сидіти без світла! У Міністерстві енергетики запевняють: попри значні руйнування енергетичну систему України вдалося відновити на вісімдесят відсотків!

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

Ми плануємо максимально все відновити. Нам треба зараз провести роботи, які забезпечили б надійність їх функціонування перед наступним опалювальним сезоном. Всі генерації на сьогодні намагаються максимально ефективно це робити. Більше того, якщо є можливість зменшити термін ремонтів, то вони це роблять. На жаль, є випадки, де вони збільшуються.

Ось цей енергоблок на сто мегават було введено в роботу минулого тижня. Уряд Японії передав два потужних трансформатори, які здатні забезпечити світлом півмільйона споживачів! І це лише завдяки одному енергооб'єкту.

Михайло Манилюк, кореспондент:

У відновленні енергосектору Україну підтримує багато країн. Нам постачають спеціалізоване обладнання, енергетики облаштовують резервні електростанції, встановлюють генератори. А ще - разом із нашими захисниками неба - намагаються прикрити надійним щитом усе, що відновили. Обіцяють - це буде щит із подвійною бронею - протиповітряною та наземною. Ось такі велетенські мішки з піском та огороджувальні конструкції - габіони - лише один зі способів захистити трансформатори від ворожих ударів!

Володимир Кудрицький, голова правління НЕК "Укренерго":

Цей захист тимчасовий, поки він ще не змонтований. Буде змонтований - буде інший захист, але який? Ми не коментуємо. Після зими і після перемоги все побачите!

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова:

Десь на порядок посилилася в нас система ППО - це активний захист. Також в нас по трохи збудовується і пасивний захист - це захист залізобетонними конструкціями, які захищають найбільш вразливі місця критичної енергетичної інфраструктури в першу чергу - це великі автотрансформатори.

Михайло Манилюк, кореспондент:

У Міністерстві енергетики наголошують: електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів. Отже, якщо уявити, що росія відмовиться від своїх підступних планів занурити нас у темряву й холод, майбутню зиму нам вдасться пройти значно легше за попередню.

Отже, пункт другий. Пам'ятаєте, як нам доводилося запасатися водою заздалегідь - набирати у пляшки, відра, каструлі… Стояти у довжелезних чергах до бюветів і пунктів розливу. Мерзли у власних оселях. Тоді водоканали та теплостанції, робота яких напряму залежить від постачання електроенергії, просто не були готові до блекауту. Та чи готові зараз?

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова:

Альтернативні джерела, альтернативні генератори для водоканалів - це обов'язкова річ і наскільки мені відомо, що цим Уряд дуже активно займався, місцеві органи влади. Все це було на контролі Президента України.

Ось такі генератори встановили на водозаборах у Мукачеві. Завдяки ним вода зможе доходити у квартири людей навіть на дев'ятому поверсі, якщо буде відсутнє світло!

Олег Казибрід, директор КП "Міськводоканал" (Мукачево):

На деяких водозаборах були проведені роботи по прокладанню нового кабеля, щоб заживити наш водозабор із двох, а то й трьох різних трансформаторних підстанцій, щоб у разі, якщо будуть черги ми могли між цими чергами перемикатися і працювати безперебійно.

Андрій Закревський, голова правління Асоціації "Нафта та Газ України":

Обласні центри точно готові. Я бачу таку тенденцію, що по районах вони стоять ці генератори.

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова:

Що стосується генерації, в першу чергу теплової генерації - то тут ситуація дещо гірша – тут, мабуть, відсотків на 60 на 70. Тому що все ж таки найбільші удари припали в нас на теплову енергетику.

Михайло Манилюк, кореспондент:

А як щодо зв'язку? Минулої зими мережа, як казали тоді, просто "лягла" після російських атак. Причому, проблеми виникли одразу в усіх українських операторів. Зателефонувати близьким було неможливо. Не працював мобільний Інтернет.

І є певний ризик повторення ситуації! Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, провела позапланові перевірки мобільних операторів. Порушення виявили в усіх! Самі ж представники компаній запевняють: готові до можливих блекаутів!

Тетяна Костиркіна, керівник проектів мобільного оператора:

Ми закуповуємо стаціонарні генератори, встановлюємо батареї, купуємо мобільні генератори і працювали в першу чергу над забезпеченням звʼязку нашої опорної мережі. В нас більше 9 тисяч базових станцій на не окупованих територіях. І ми розробили план, яким чином нам забезпечити максимальну кількість обʼєктів звязком.

Михайло Манилюк, кореспондент: