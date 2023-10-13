Єдина країна, яка насправді зацікавлена у війні і не приховує прагнення знищити Ізраїль - це Іран.

Перших двісті українців вивезуть із Ізраїлю вже в суботу. Евакуаційний літак вирушить до Тель-Авіва з Румунії, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Ще один борт прибуде в неділю. Загалом по допомогу до амбасади звернулися близько тисячі наших співвітчизників.

Тим часом президент України повідомив, що має намір відвідати Ізраїль. А сьогодні туди прилетів Держсекретар США. Сполучені Штати запевняють країну-партнера у своїй підтримці. Єврейська держава оголосила війну ХАМАС, тоді як поплічники угруповання з Лівану погрожують нападом зі свого боку. Чи призведе все це до Третьої світової - розбиралася Ольга Жидецька.

ЦАХАЛ продовжує завдавати авіаударів по Сектору Газа. По палестиському анклаву випущено сотні бомб і ракет. Напередодні Ізраїль сформував уряд національої єдності, куди увійшла влада і опозиція. Його представники підтвердили наміри знищити ХАМАС.

Йоав Галлант, міністр оборони Ізраїлю:

Я кажу тут усім, ми зітремо цю річ під назвою ХАМАС, ІДІЛ ГАЗА, з лиця землі. Вона припинить своє існування.

Бенні Ганц, член уряду національної єдності:

Те, що ми тут разом, пліч-о-пліч, є посланням нашим ворогам, а головне, повідомленням усім громадянам Ізраїлю, ми всі разом, ми всі солдати. Є час для війни і час для миру, тепер час для війни.

Тим часом наростає напруга на кордоні з Ліваном. Ізраїль стягнув туди війська і важку техніку - у відповідь на ракетні обстріли Хізболли. Угруповання погрожує розпочати бойові дії, якщо ЦАХАЛ удасться до наземної операції проти Гази.

Ситуація в Ізраїлі змушує реагувати партнерів. Напередодні у США підтвердили - відряджають у регіон уже другий авіаносець. Щоправда, поки не вирішено, чи його буде розміщено біля берегів Ізраїлю. Окрім того, Вашингтон закликав усіх підтримати країну та засудити ХАМАС.

Джо Байден, президент США:

Цей напад виніс на поверхню болючі спогади та шрами, залишені тисячоліттями антисемітизму та геноциду проти єврейського народу. І в цей момент наша позиція має бути абсолютно чіткою. Тероризму немає виправдання. Як я і сказав, моя відданість безпеці Ізраїлю та єврейського народу є непохитною. Сполучені Штати підтримують Ізраїль.

У той самий час світом продовжує котитися хвиля демонстрацій на підтримку Палестини. На вулиці виходять жителі мусульмаських держав та країн, де є потужні палестинські діаспори.

Співчувають палестицям і в Кремлі. Напередодні путін дорікнув Ізраїлю через захоплення арабських територій. Влада країни-агресорки, що сама загарбала українські землі та безсоромо топчеться по міжнародному праву, згадала про рішення ООН і закликала до їх виконання.

Сергій Лавров, міністр закордонних справ росії, країни-агресорки:

Довгі десятиліття ухвалені рішення Організації обʼєднаних націй про створення палестинсьої держави саботувалися. Ми дуже сподіваємося, що щойно цей конфлікт буде завершено, а ми виступаємо за те, щоби це відбулося негайно, всі серйозно поставляться до виконання рішеня ради безпеки ООН.

Тож виглядає ніби до чергового загострення палестинсько-ізраїльського конфлікту готові долучитися інші потужні міжнародні гравці. Та чи справді це так?

Політологи пояснюють - навряд чи оголошена єврейською державою війна проти терористичних угруповань переросте у міждержавну. Справді, цей спалах насильства став найжорстокішим в історії постійного понад сімдесятирічного напруження у арабсько-ізраїльських відносинах. Однак ворожі до Ізраїлю сусіди на сьогодні не мають достатньо сили для відкритого збройного протистояння.

Володимир Фесенко, політолог:

У Єгипта, ну скажемо так, давній мирний договір з Ізраїлем. Є негативне ставлення до Ізраїлю, Воно теж є. Але воювати - це дуже критично, проблемно, невигідно і ризиковано. Ліван - у величезій кризі. Соціально-екоомічна криза. Ліван пережив кілька війн, громадянських війн. Хто може воювати і хто воює з території Лівану? Гізболла - проіранська група. Але Гізболла - це не Ліван. Громадянська війна продовжується, хоча і не так масштабно як раніше в Сирії.

Єдина країна, яка насправді зацікавлена у війні і не приховує прагнення знищити Ізраїль - це Іран. Але вона не має з ним безпосередього кордону. І Тегеран офіційно відкараскався від звірств, які вчинили бойовики ХАМАСУ. Щоправда, у деяких розвідках впевнені - саме Іран інспірував цю атаку, адже він усіляко підтримує угруповання. Імовірно, режим аятол на сьогоді зондує ситуацію, якою буде відповідь Ізраїлю. Тож єврейській державі треба продемонструвати силу і могутність.

Володимир Фесенко, політолог:

Їм обов'язково це треба зробити. Тому що раіше багато що трималося на тому, що Ізраїль боялися. Ізраїльської армії, ізраїльської розвідки, боялися Моссада. А зараз цього страху фактичо немає. Але Ізраїлю треба відновити цей страх. Але зробити це треба так, щоби не відбулося критичого ставлення до Ізраїлю.

Так само силу і чітку позицію мають показати США. Збереження провідного становища на міжнародній арені важливе і для самого Вашингтону, і для підтримки балансу сил у світі. Та навіть після покарання терористів перед Ізраїлем та його партнерами стоятиме складна дилема - що робити з палестинською автономією? Адже після кожного загострення градус неависті зростає і ускладнює співіснування. А напрацьовані угоди і механізми взаємодії натепер зруйовані.