В Ізраїлі нині - шостий день війни. У звільнених від набігів ХАМАС прикордонних кібуцах фільмують жахливі кадри. Стоси мертвих тіл, спалені будинки та наслідки жахливих страт - таке побачили журналісти, яких два дні тому допустили до спустошених селищ, що першими прийняли на себе удари терористів.

У кібуці Беері вбито кожного десятого жителя. А в прикордонній громаді Кфар-Аза не шкодували навіть немовлят. Вцілілі про атаки згадують із жахом. Із кількома з них поспілкувалися наші журналісти.

Життя у невеличкому кібуці Беері зупинилося зранку 7-го жовтня. Ще тиждень тому тут мешкало близько тисячі людей, нині загиблим вважається щонайменше кожен десятий його житель. Розташований за 4 кілометри від кордону з Сектором Гази, Беері став чи не першою ціллю на шляху ХАМАС. Те, що світ побачив потім, бойовики встигли зробити за 17 годин. Для місцевих неповна доба здалася вічністю.

Голан Абітбул, житель кібуца Беері:

Група невідомих намагалася зайти в наш двір. Я відкрив по них вогонь, вони відповіли. По будинку була автоматна черга. Я не знаю, як і чому, але вони вирішили не продовжувати й пішли геть.

Марії пощастило менше. Донедавна вона мешкала в кібуці Нахаль-Оз, до кордону з Газою - півтора кілометра. Зараз із чоловіком і новонародженою донькою жінка у безпеці в Бельгії. Терористичний набіг заскочив їх зненацька, до того ж, тижнем раніше Марія зламала ногу. Про те, що їм довелося пережити суботнього ранку, говорить із жахом. Але хоче, аби світ почув правду.

Марія Баллах, жителька кібуца Нахаль-Оз:

У нас в доме есть вот это безопасная комната, которая называется мамад, и мы побежали в неё, схватили ребёнка и побежали в неё. Я ещё, у меня нога сломанная, вот с ребёнком на сломанной ноге поскакали в мамад. В обычной жизни эта комната, она у нас детская, поэтому там были все вещи для для ребёнка, но там было открыто окно и....Мы даже обстрел был настолько мощным и настолько массированным, что мы первый час даже не могли закрыть, подняться, закрыть железной ставень, потому что... Просто потому, что они могли голову поднять, и все время все время все время был обстрел, обстрел, обстрел...

Коли стріляти ненадовго припинили, Марія з чоловіком взяли найнеобхідніше - документи, зарядні пристрої, печиво та питну воду. Що, зрештою, і врятувало їм життя. Бо справжній жах тільки починався.

Марія Баллах, жителька кібуца Нахаль-Оз:

Ну вот с 06:00 все это началось где-то в 23:00 к нам в дом ворвались террористы. Всё, что было ценного и легко выносимого вроде типа там лэптоп оф. Украшений такого они просто украли и унесли всё остальное, что они не украли, они разрушили, то есть выкинули вещи, разбили вещи, всё всё было в стекле. Всё было поломано, разломано и уничтожено.

Чтобы они услышали, что мы там, тем более с маленьким ребёнком, они бы, скорее всего, попытались выломать двери.

Ну, скажем так, приложили бы больше усилий, но они просто про дергали ручку двери + колотили в дверь, но мы сохраняли полную тишину, включая нашу 7 месячную дочь, которая просто несколько часов подряд золотой ребёнок. Она просто молчала, молчала...

За годину терористи пішли, ще за кілька - близько 5-ї вечора - в будинок увійшли солдати Армії оборони Ізраїлю. В безпечне місце сім'ю евакуювали вже проти ночі. І це не найдовша історія порятунку. Бетель живе за 8 кілометрів від ворожого анклаву. ХАМАСівці були і в її місті.

Бетель Зільберман, жителька півдня Ізраїлю:

Люди сиділи в полоні у власних домівках по 20-ть, а то й по 30-ть годин без електрики. Наш друг заховався у безпековій кімнаті, тримав ручку дверей зсередини, щоб терористи не увірвалися. Вони підпалили двері зі свого боку, щоб витравити людей. Знаю, що в них тоді нічого не вийшло, але зв'язку з приятелем досі немає.

На момент запису інтерв'ю Бетель все ще перебувала з чоловіком і дітьми на півдні - чекали, поки ЦАХАЛ зачистить територію від бойовиків. Сім'я Марії зараз у Бельгії - відновлюються після пережитого. Повертатися до зруйнованого кібуца не планують. Та іншого життя, окрім як в Ізраїлі, не бачать. І тут жінка знову не стримує емоцій.

Марія Баллах, жителька кібуца Нахаль-Оз:

Это наша страна, и мы и не планируем ее оставлять, но... Извините за политический окрас ответа, да, но в Израильмы будем возвращаться.

Про провину ізраїльських силовиків що недогледіли підготовку нападу, говорить не лише Марія. Та поки в гарячій фазі війни ніяких зʼясувань. Зараз усі без винятку члени Кнессету пристали на заклик Нетаньяху сформувати уряд національної єдності. Що ж до Гази, куди припинили постачати електрику, пальне, продовольство й навіть воду, Ізраїль непохитний - блокада триватиме, допоки бойовики не відпустять останнього заручника.