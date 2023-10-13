Пришвидшити процес мобілізації... Нещодавно в Україні запрацював єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". Про його запуск нещодавно повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. В електронну систему вже вносяться персональні дані військовозобов'язаних.

Перехід у діджитал основних процесів в армії обіцяв і очільник Міноборони. Розпочали з єдиного реєстру даних. Як працює новостворена мобілізаційна система у нас та, для порівняння, в Ізраїлі - розкаже Олена Логінова.

Олена Логінова, кореспондентка:

Всі персональні дані про призовників тепер в одній системі. В Україні запрацював єдиний електронний реєстр військовозобовʼязаних "Оберіг". Він має полегшити і прискорити процес мобілізації, зробити її "прозорою" та знизити відсоток потенційних ухилянтів. Таку цифровізацію процесів в армії та запуск електронного реєстру обіцяв, заступаючи на посаду, новий міністр оборони Рустем Умєров...

Рустем Умєров, міністр оборони України:

Завдання цифровізувати всі процеси - запустити Єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики. Все, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати - вся інформація про воїна має бути в діджітал.

І от від гучних заяв перейшли до справи. Днями про запуск Електронного реєстру військовозобовʼязаних повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров. Реєстр вже працює і його постійно довнюють інформацією.

Роман Костенко, секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки:

Завдання, по-перше, спростити і для людей, які знаходяться в самому реєстрі - спростити підходи, щодо походів в військомат, надання даних і так само для ТЦК. Дати більший обсяг інформації, щоб розуміти, які люди знаходяться на обліку, де вони знаходяться, яка в них освіта, які в них хвороби, вони придатні чи непридатні до військової служби.

І почнемо з найцікавішого питання. Які ж відомості про військовозобовʼязаних вносять до реєстру і хто контролює процес? Електронна система міститиме персональні дані про всіх українців призовного віку.

Володіє реєстром Міністерство оборони України. Воно ж опікується збиранням, зберігання та використанням відомостей про військовозобовʼязаних. А розпоряджатися реєстром зможуть -Генштаб ЗСУ, СБУ, Служба зовнішньої розвідки. Доступ матимуть і співробітникам ТЦК.

Тетяна Ігнатенко, адвокат:

Дійсно дуже велика кількість даних збирається про особу, можна сказати, що це майже повне досьє - це не лише прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, але це інформація про батьків, опікунів, піклувальників, інформація про сімейний стан. Місце, де працює особа - професія, посада, спеціальність. Стан здоров'я - чи ця особа може проходити військову службу взагалі. Є також інформація про виїзду за кордон з території України.

При цьому дозвіл самих військовозобовʼязаних на збір та обробку їхніх персональних даних не потрібен. Доступу до реєстру - не мають. Самі дані Міноборони офіційно збиратиме з різних держустанов. Приміром - від Міністерства юстиції, Мінохорони здоров'я, податкової служби...

Але така кількість інформації, яку збирають в одному реєстрі має свої ризики. Питання, яке хвилює всіх - захист персональних даних війстьковозобовʼязаних.

Роман Костенко, секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки:

Має бути серйозна захищеність, тому що саме такий реєстр він буде об'єктом спрямованого, цілеспрямованої уваги спецслужб, особливо російської федерації, іноді ворогів або недружні країни не так цікавить саме регулярна армія, тому що вона на виду, її можна розвідувати, цікаві саме можливості по мобілізації в країні. Михайло Федоров займався цим реєстром. Він сказав, що він захищений і там немає жодного натяку на витік інформації. А от щодо впровадження електронних повісток, про які також заявляли чиновники - поки мова не йде. Для цього потрібно змінювати законодавсво.

Для України такий реєстр - справа нова. А от як така система працює в Ізраїлі, країні, яка вимушена жити у стані постіної бойової готовності. І де зараз відбуваються військові дії.

Про Ізраїльську модель такого реєстру нам розповідає Давід Гендельман, ізраїльський військовий експерт.

Олена Логінова, кореспондентка:

Вітаю, Давід. В Україні нещодавно запрацював електроний реестр військовозобов'язаних. Розкажіть про досвід Ізраїлю чи є у вас такий електронний реєстр. Як він працює?

Давід Гендельман, ізраїльський військовий експерт:

Є окремий реєстр як для призовників – військовослужбовців, які зараз на службі, так окремо і для резервістів. Якщо раніше екстрені повістки про мобілізацію розносили просто по будинках у паперовому вигляді, то зараз одразу приходять повідомлення на мобільні телефони, таким чином і зараз під час цієї війни, розсилають усі повідомлення одразу кільком сотням тисяч резервістом, таким чином забезпечується максимально швидка мобілізація.

Олена Логінова, кореспондентка:

Важливе питання - безпека персональних даних, які знаходяться в реєстрі. Як в Ізраїлі дбають про безпеку цих даних!

Давід Гендельман, ізраїльський військовий експерт:

В принципі це взагалі важливий фактор - кіберзахист. Відомо, що Ізраїль -розвинена кібер-держава, скажімо так, але проблема в тому, що ворожі хакери невпинно намагаються зламати, необов'язково саме цей Реєстр, але взагалі всі секретні бази даних у державі Ізраїль. Завжди є небезпека зламу, якщо цей конкретний реєстр резервістів використовується для мобілізації, то його створення - це необхідність.

Олена Логінова, кореспондентка:

В Україні повістки мають вручити особисто в руки військовозобовʼязаному чи призовнику. А як в Ізраїлі роздають повістки і чи використовують при цьому електронний реєстр?

Давід Гендельман, ізраїльський військовий експерт: