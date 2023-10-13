В районі Бахмуту російські війська все більше поступаються ініціативою у війні з українцями.

Ворог тисне на Харківщині, на Куп'янському напрямку. Атакують позиції оборонців в районі Лимана. Але найбільш напружена ситуація під Авдіївкою. Там противник атакує, незважаючи на високі втрати (натепер це вже понад півсотні спалених бронемашин та танків, десятки знищених авто, збиті та пошкоджені літаки та гелікоптери.

А ще - вбито сотні ворожих піхотинців та за півтисячі поранено). Попри це, росіяни намагаються обійти Авдіївку із різних напрямків й оточити місто. Там тривають важкі бої. Наразі відомо, що росіянам вдалося просунутися на незначні дистанції.

Гаряче і під Бахмутом. Як воюють там наші танкісти - розкаже Ігор Левенок.

Нестандартно і блискавично! Дивовижна робота українських танкістів під Бахмутом!

Гарне влучання було, я потім як подивився на це відео, то аж трохи страшно стало…

Унікальна тактика бою! Як наші танкісти на "трофеях" нищать ворожі позиції!

А що там, в упор приїхали пушку їм в бліндаж як засадив, там порозліталося усе і брьовна і все…

Чому українському війську в наступі потрібно якомога більше танків?

А піхота не хоче без нас іти, кажуть потрібен танк, давайте танк і все…

Український Т-80 вже звичною для себе дорогою виїжджає з лісопосадки, набирає швидкість і поспішає на вогневу позицію. Долаючи певну відстань, він знову ховається між дерев і починає відпрацьовувати по ворожим цілям.

У військових це називається робота із закритих позицій - коли екіпаж не бачить противника, а стріляє по заданим координатам. Декілька хвилин роботи і так само швидко, екіпаж повертається в умовно безпечну зону.

Ігор, командир танка:

В чому плюс от цих танків, от цих Т-80, в тому, що ззаду він конєшно дуже шумний, от коли розвертається і гуде. А от спереду якщо він працює, то його не чути зовсім. Тобто буквально метрів 10-15 і його зовсім не чути ні звука двігатєля, ні чого і він може підʼїхати дуже близько.

Тут, на Бахмутському напрямку, у військових 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького ціла рота на російських трофейних танків Т-80, які вони захопили у росіян під час наступу у Харківській області.

Володимир, навідник танка:

Орки їх тупо оставляли, кидали їх і бігли. Робили спеціально з ними, щоб вони не їздили. Вони й пісок засипали у фільтра, провода рубали, щоб система не працювала. Під Ізюмом їх було дуже багато і вибір був великий. Ну то ми й натягали собі на повноцінну танкову роту вісімдесяток…

Таким "переозброєнням" армійці цілком задоволені. Кажуть, Т-80 набагато ефективніший. Він швидший за Т-64, на яких раніше воювали танкісти. Блискавичність і маневреність нині стала візитівкою цього підрозділу. Часто танки стріляють прямим наведенням, залітаючи на російські позиції.

Ігор, командир танка:

Ето тільки ми так приміняємо. Всі європейські там армії вони ж так танки не використовують, щоб отак напряму проти піхоти. Ну, не целєсообразно їм…

Вадим, командир танка:

В мене навідник каже, я бачу вони бігають. Я йому кажу, то стріляй туди! Він чьотко туди, де бліндаж у них був,чи окоп, як стрельнув! Тільки пилюка розсіялася і вони знову повибігали. Ну ми з півконвеєра туди як влупили. Ну я не знаю, чи вони були під чимось. Ну вибігають і вибігають, вибігають і вибігають…

Володимир, навідник танка:

Ух ми їм тоді як насипали. Піхота наша була довольна ти шо! А що там, в упор приїхали, пушку їм в бліндаж як засадив, там порозліталося усе і брьовна і все. Піхота наша потім зайшла собі нормально і все…

Зрештою українським піхотинцям за допомогою танкістів вдалося вибити росіян з укріплень і взяти під свій контроль важливу ділянку дороги. Та розповідаючи про вдалу операцію, військові наголошують: кожен відвойований метр дається ой як не просто.

Ось у цій машині, получається крайній виїзд у нас був, відпрацювали, все добре і ПТРК з кілометрів трьох прямо у цю решітку зверху. Була легка контузія, але решітка, можна сказати, спасла. Ми з них сміялися, що вони з цими "мангалами" їздять, а тепер самі, дякувати богу, що вона була…

Важко, дуже важко. Заміновано все і дуже сильно заміновано і кожен метр це дуже багато мін, плюс у них "Ланцети" і всі ці ФПВ-дрони…

В районі Бахмуту російські війська все більше поступаються ініціативою у війні з українцями. Та, незважаючи на це, для кожного з українських військових кожен день війни - це ще одна доба важкої та смертельно небезпечної роботи.