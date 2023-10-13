Зелене світло для вступу в НАТО, більше допомоги для українського війська та розширення літакової коаліції. Такі результати дводенної зустрічі міністрів оборони країн Альянсу в форматі "Рамштайн", що завершилась у Брюсселі.

Українську делегацію очолив президент Володимир Зеленський. За подіями в штаб-квартирі блоку стежила Ірина Іванова.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Візит президента Володимира Зеленського до штаб-квартири НАТО традиційно був неоголошеним. Голова держави прибув до Брюсселя для участі в засіданні контактної групи з оборони України, відомої як "Рамштайн". Уперше на ній особисто зустрілись новий міністр оборони України Рустем Умєров, президент Володимир Зеленський та міністр оборони США Ллойд Остін.

У штаб-квартирі НАТО українського президента зустрів генсек альянсу Єнс Столтенберг. Володимир Зеленський вперше прибув на засідання "Рамштайн" особисто. Перед початком переговорів голова держави окреслив свої очікування - Україна розраховує на більше допомоги з протиповітряною обороною, далекобійною зброєю, артилерією. А ще з підготовкою українського війська та всієї країни до зими.

Володимир Зеленський, Президент України:

Це один із найбільших викликів, ми готуємось, ми готові, але зараз нам потрібна певна підтримка від лідерів, тому я сьогодні тут. Дякую за запрошення.

Шістнадцята зустріч у форматі "Рамштайн" зібрала міністрів оборони з понад пів сотні країн. Обговорювали подальшу підтримку України та взаємодію нашої держави з НАТО. Генеральний секретар альянсу підтвердив, що всі країни військового блоку погодились на приєднання України в майбутньому, адже такий крок відповідає безпековим інтересам НАТО.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Ми повинні привести у дію довгострокову програму, аби подбати, що історія не повториться. Усі союзники погоджуються, що Україна стане членом НАТО. Ми представили програму, яка забезпечить взаємосумісність Збройних сил України з майбутніми союзниками.

За результатами зустрічі Україна посилить протиповітряну оборону, отримає більше снарядів, теплого одягу на зиму для військових та засобів для розмінування території. Про нові пакети допомоги оголосили США, Фінляндія, Канада. Трійка північноєвропейських країн - Норвегія, Швеція і Данія - домовилися спільно купувати артилерійські снаряди для України. А Сполучені Штати створять та очолять коаліцію держав для підготовки Військово-повітряних сил України.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Я з гордістю оголошую, що Сполучені Штати знову візьмуть на себе ініціативу і допоможуть очолити коаліцію країн, які працюють з Україною над розвитком її Військово-повітряних сил. Очолюючи цю коаліцію, Сполучені Штати будуть тісно координувати свої дії з Україною та іншими партнерами, зосереджуючись на розвитку потенціалу українських винищувачів F-16.

Україна отримає більше таких літаків. Про це йшлося на переговорах Володимира Зеленського з премʼєр-міністром Бельгії того ж дня. Александер де Кроо заявив, що його країна приєднується до коаліції винищувачів. А поки що бельгійські військово-повітряні сили тренуватимуть українських пілотів.

Володимир Зеленський, Президент України:

Дякую Бельгії за приєднання до коаліції винищувачів. Залучення бельгійських фахівців до підготовки українських пілотів, до підготовки нашого українського персоналу. І дуже важливо, що сьогодні маємо таке рішення в Бельгії про готовність надати Україні винищувачі Ф-16, і у 2025 році буде поставлено конкретно від Бельгії літаки. Поряд з рішенням інших країн, зокрема Данії, Нідерланди, Норвегія, це забезпечує сталість постачання літаків в Україну.

Про основні потреби України перед зимовим періодом говорили також на засіданні Ради Україна-НАТО. Уперше вона пройшла на рівні міністрів оборони. Нашу державу представляв Рустем Умєров. Цього представникам української делегації журналісти не раз ставили запитання щодо підтримки з боку Сполучених Штатів - чи не зменшиться вона. Міністр Умєров заявив, що позиція Сполучених Штатів незмінна.

Рустем Умєров, міністр оборони України:

Секретар Остін вкотре запевнив, що підтримка Штатами України продовжиться. Жодних затримок з постачанням не буде. Ні до кінця року, ні після. США готові допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно.

Тема України була провідною, але не єдиною, яку обговорювали міністри оборони країн НАТО під час дводенної зустрічі. Зміни до програми внесло загострення конфлікту на Близькому сході. Альянс засуджує терористичні атаки угруповання ХАМАС і очікує пропорційної відповіді Ізраїлю. Крім того, міністри обговорювали наповнення бюджету НАТО, приєднання Швеції та пошкодження газопроводу в Балтійському морі.