США зможуть одночасно надавати військову допомогу Україні та Ізраїлю - голова Пентагону [ Редагувати ]
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Сполучені Штати надалі зможуть одночасно надавати оборонну допомогу Україні та Ізраїлю.
Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, повідомляє прес-службу оборонного відомства США.
"Ми можемо і підтримуватимемо Ізраїль та Україну одночасно. Сполучені Штати можуть гуляти і жувати жуйку одночасно", - заявив Остін після завершення зустрічі міністрів оборони НАТО.
Він також заявив, що США вражені зростаючими масштабами звірств терористів ХАМАСу.
"Дозвольте мені прояснити: НАТО - це оборонний альянс. Ми не будемо втягнуті у незаконну війну, обрану (президентом рф – ред.) Путіним, але ми відстоюватимемо право України на самооборону. І ми продовжимо зміцнювати цей альянс для вирішення майбутніх завдань" , - наголосив Остін.
Зазначимо, США активно допомагають Україні від початку повномасштабного вторгнення до РФ. У ЗМІ писали про наміри адміністрації Байдена виділити Україні рекордний пакет у 100 млрд доларів. Про аналогічний пакет повідомили і The Wall Street Journal – там навели слова сенаторів від обох партій, які заявляли, що підтримають таку допомогу.
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Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги на $200 млн, який на засіданні "Рамштайн" оголосив міністр оборони США Ллойд Остін. Новий пакет включає ракети для РЗСВ HIMARS, артилерійські снаряди та протитанкові керовані ракети TOW тощо.
Україна отримала $1,15 млрд від США через фонд Світового банку. Кошти є частиною п'ятого додаткового фінансування у рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні"