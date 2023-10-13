Сполучені Штати надалі зможуть одночасно надавати оборонну допомогу Україні та Ізраїлю.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, повідомляє прес-службу оборонного відомства США.

"Ми можемо і підтримуватимемо Ізраїль та Україну одночасно. Сполучені Штати можуть гуляти і жувати жуйку одночасно", - заявив Остін після завершення зустрічі міністрів оборони НАТО.

Він також заявив, що США вражені зростаючими масштабами звірств терористів ХАМАСу.

"Дозвольте мені прояснити: НАТО - це оборонний альянс. Ми не будемо втягнуті у незаконну війну, обрану (президентом рф – ред.) Путіним, але ми відстоюватимемо право України на самооборону. І ми продовжимо зміцнювати цей альянс для вирішення майбутніх завдань" , - наголосив Остін.

Зазначимо, США активно допомагають Україні від початку повномасштабного вторгнення до РФ. У ЗМІ писали про наміри адміністрації Байдена виділити Україні рекордний пакет у 100 млрд доларів. Про аналогічний пакет повідомили і The Wall Street Journal – там навели слова сенаторів від обох партій, які заявляли, що підтримають таку допомогу.