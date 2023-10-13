Забобони в п'ятницю 13-го: що сьогодні не можна робити [ Редагувати ]
Деякі люди вважають, що п'ятниця, 13-го числа, є потужною містичною та нещасливою датою, адже саме цього дня розіп'яли Ісуса Христа.
Що не можна робити в п'ятницю 13-го - прикмети
- Розбив дзеркало - сім років не бачити удачі.
- Не можна довго дивитися в дзеркало, інакше можна відкрити ворота у потойбічний світ і випустити демонів.
- Не варто розпочинати нові справи та змінювати зачіску – зміни будуть нещасливими.
- Не можна одружуватися.
- Не можна залазити на драбинки або високі драбини.
- Дорогою додому не можна озиратися - інакше втратиш удачу.
- Якщо візьмеш чи даси в борг у п'ятницю 13-го, то можеш ніколи не повернути гроші або посваритися з тим, хто просив у борг.
- Якщо у цей день упустиш гаманець – до фінансових труднощів.
- Не варто вирушати у подорож – дорога буде важкою.
- Не влаштовуйте галасливих вечірок та не відвідуйте розважальні заходи. Надмірні веселощі можуть залучити темні сили.
- Не можна збиратися компанією 13 осіб чи садити за стіл 13 гостей. Виключіть когось із списку або запросіть 14-го гостя.
- Не можна стригти нігті, аби не вкоротити тривалість свого життя.
- Варто дуже обережно думати про щось, чогось бажати та про щось говорити.
- Уночі проти п’ятниці 13 сняться віщі сни, однак розповідати їх нікому не варто, аби не позбавити себе життєвих сил.
- Не саджають рослини, адже вони будуть погано рости.
- Категорично заборонено проводити ритуали на приворот або відворот.
- Не варто бути довірливим, адже в цей день активізуються шахраї, які можуть жорстоко обдурити.
- Небезпечними будуть з'ясування відносин з незнайомцями, вони можуть наврочити, а в п'ятницю 13 кількість зурочень різко зростає.
- В цей день краще не сваритися з людьми. Будь-які спори і негатив можуть призвести до розриву відносин.
- Заборонено стояти під сходами.
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