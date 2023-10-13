Деякі люди вважають, що п'ятниця, 13-го числа, є потужною містичною та нещасливою датою, адже саме цього дня розіп'яли Ісуса Христа.

Що не можна робити в п'ятницю 13-го - прикмети

Розбив дзеркало - сім років не бачити удачі.

Не можна довго дивитися в дзеркало, інакше можна відкрити ворота у потойбічний світ і випустити демонів.

Не варто розпочинати нові справи та змінювати зачіску – зміни будуть нещасливими.

Не можна одружуватися.

Не можна залазити на драбинки або високі драбини.

Дорогою додому не можна озиратися - інакше втратиш удачу.

Якщо візьмеш чи даси в борг у п'ятницю 13-го, то можеш ніколи не повернути гроші або посваритися з тим, хто просив у борг.

Якщо у цей день упустиш гаманець – до фінансових труднощів.

Не варто вирушати у подорож – дорога буде важкою.

Не влаштовуйте галасливих вечірок та не відвідуйте розважальні заходи. Надмірні веселощі можуть залучити темні сили.

Не можна збиратися компанією 13 осіб чи садити за стіл 13 гостей. Виключіть когось із списку або запросіть 14-го гостя.

Не можна стригти нігті, аби не вкоротити тривалість свого життя.

Варто дуже обережно думати про щось, чогось бажати та про щось говорити.

Уночі проти п’ятниці 13 сняться віщі сни, однак розповідати їх нікому не варто, аби не позбавити себе життєвих сил.

Не саджають рослини, адже вони будуть погано рости.

Категорично заборонено проводити ритуали на приворот або відворот.

Не варто бути довірливим, адже в цей день активізуються шахраї, які можуть жорстоко обдурити.

Небезпечними будуть з'ясування відносин з незнайомцями, вони можуть наврочити, а в п'ятницю 13 кількість зурочень різко зростає.

В цей день краще не сваритися з людьми. Будь-які спори і негатив можуть призвести до розриву відносин.

Заборонено стояти під сходами.

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