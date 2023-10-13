Понад тисячу окупантів за добу: нові втрати росії [ Редагувати ]
Сили оборони України минулої доби ліквідували понад тисячу російських окупантів. Також військові ЗСУ "мінусували" у ворожій армії ще 26 танків, 49 ББП та 44 артилерійських систем.
Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 13.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 285 920 (+1030) осіб ліквідовано,
- танків - 4931 (+26) од.,
- бойових броньованих машин - 9313 (+49) од.,
- артилерійських систем - 6807 (+44) од.,
- РСЗВ - 811 од.,
- засоби ППО - 546 (+1) од.,
- літаків - 316 од.,
- вертольотів - 316 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5264 (+17),
- крилаті ракети - 1531 од.,
- кораблі/катери - 20 од.,
- підводні човни - 1 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9203 (+33) од.,
- спеціальна техніка - 967 (+1).
Як повідомили в Генштабі ЗСУ в ранковому зведенні, минулої доби на фронтах сталося 64 бойових зіткнененнь. Наші захисники відбили 20 атак противника поблизу Авдіївки. Бійці ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.
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