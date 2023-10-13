Україна організувала перший евакуаційний рейс з Ізраїлю. Літак з аеропорту Бен-Гуріон вилетить до Румунії у суботу. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Мова про двісті квитків за довоєнною ціною, зазначив дипломат.

Ще один рейс планують на неділю. Загальна кількість українців, які звернулися до посольства з проханням допомогти їм з евакуацією, становить близько тисячі осіб. Із сектора Газа людей вивозитимуть через Єгипет.

Евакуює з Ізраїлю своїх громадян й Німеччина. Окрім того, країна заборонила будь-які пропалестинські акції та військову допомогу для ЦАХАЛ. З цього приводу канцлер Олаф Шольц виступив в парламенті із урядовою промовою. Що саме в ній сказав? І що відомо про долю німкені, кадри викрадення якої бойовиками ХАМАС шокували світ? Тетяна Логунова розкаже.

Чотири спецрейси на день - більше аеропорт імені Бен-Гуріона, який працює в надзвичайному режимі, прийняти просто не може. Німеччина почала евакуацію своїх громадян із Ізраїлю. За даними міністерства закордонних справ, нині там перебувають майже п'ять тисяч німців. Серед них багато підлітків, які полетіли до Ізраїля на шкільні екскурсії. За евакуацію відповідає антикризовий штаб МЗС. Утім, у разі необхідності готове допомогти і міністерство оборони.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Наскільки мені відомо, міністерство закордонних справ нині намагається якомога швидше вивезти додому сімнадцять шкільних класів. Поки що рейсів вистачає. Утім, якщо цього вимагатиме ситуація, ми готові готові в будь-який момент надати підтримку.

Повертатися додому німців закликають і регулярними пасажирськими рейсами - прямими або з пересадкою на Кіпрі чи в Туреччині. Багато з них скасовують в останній момент, але частина літаків все ж вилітає з Ізраїлю.

Франк, житель Німеччини:

Ми провели в Тель-Авіві кілька чудових днів. А потім прокинулися від гучного вибуху. Спочатку ми подумали, що це тестова тривога, але вибухи не припинялися. Відтоді у нас було єдине бажання - якнайшвидше повернутися додому.

Повернути додому німців, що потрапили в полон бойовиків ХАМАС, уряд благають родичі. Мати Шані Лук - молодої дівчини, кадри викрадення якої шокували світ, стверджує - її дитина жива. Востаннє Рікарда говорила з донькою вранці 7-го жовтня, коли бойовики напали на учасників фестивалю Nature Party. А потім по дредам та татуюванням впізнала Шані в дівчині, яка без свідомості лежала у пікапі терористів.

Рікарда Лук, мати Шані Лук:

Я мати викраденої Шані Лук. У нас є інформація, що Шані жива, але у неї важка травма голови. Вона в критичному стані в лікарні в Секторі Гази. Важлива кожна хвилина. Тому ми просимо, ні, ми вимагаємо, щоб німецький уряд діяв швидко. Її треба витягнути звідти.

Скільки німців зараз знаходяться в заручниках бойовиків - точно невідомо. Федеральна прокуратура, яка вже почала розслідування проти ХАМАС, підтвердила загибель однієї громадянки Німеччини. Студентку з Берліна Каролін Бол вбили під час обстрілу кібуцу Ніз Ор. Дівчині було 22 роки.

Спеціальну заяву щодо подій на Близькому Сході зробив сьогодні Олаф Шольц. Канцлер виступив з урядовою промовою в Бундестазі. Основні посили: Німеччина повністю на боці Ізраїлю і забороняє діяльність ХАМАС і організацій, які його підтримують. Офіційний Берлін працює над звільненням заручників і готовий надати ізраїльтянам військову допомогу.

А ще в Німеччині забороняють будь-які про-палестинські акції. Навіть, якщо організатори заявлять, що хочуть підтримати мирне населення автономії. В поліції пояснили - є загроза, що симпатики використовуватимуть мітинги для розповсюдження антисемітських лозунгів та пропаганди.