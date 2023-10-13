Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, як Україна готова до нового опалювального сезону після важкої минулої зими.

В інтерв'ю для марафону "Єдині новини" Кудрицький розповів, що на лінії фронту всі основні лінії передач відремонтовані.

"Нам знадобилося декілька місяців, нам всім енергетикам, для того, аби відновити енергосистему до того рівня, аби покривати зимове споживання, передавати обсяги потужності для зими. Нам вдалося покривати ті ремонти, ті роботи, які потрібні та щоб ми були готові до початку нового опалювального сезону. Коли я говорив про роки відновлення енергосистеми, я мав на увазі відновлення об'єктів або до її попереднього стану, або для деяких об'єктів буде новий формат відбудови. На лінії фронту у нас всі об'єкти і всі лінії передач, основні, в роботі", - сказав він.

Кудрицький додав, що до важкої зими Україна готова.

"До зими ми готові", - сказав голова правління НЕК "Укренерго".