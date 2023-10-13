Найважливіші за останні 34 роки і максимально непередбачувані. Так у Польщі говорять про парламентські вибори, які відбудуться в країні вже цієї неділі. Головні супротивники: політсили Ярослава Качинського та Дональда Туска. Вони можуть отримати однакову кількість голосів. І якою буде коаліція - залежатиме від того, яка партія втиснеться до парламенту.

Тож до чого готуватися Україні після цих виборів? Спрогнозувати спробували наші кореспонденти.

Парламентські вибори у Польщі - це саме той випадок, де кожен голос дійсно має значення. А результат виборів може змінити не лише політичну ситуацію в країні, а й у всьому Євросоюзі. Тому політики запекло змагаються за голоси, а дебати нагадують пінг-понг.

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:

За часів "Громадянської платформи" у вас був мінус. Було важко зводити кінці з кінцями, політика була менше нуля.

Дональд Туск, лідер опозиційного блоку "Громадянська коаліція":

Я не знаю, що налили в келих пану прем'єр-міністру, ви якийсь збуджений і агресивний. Вам це не личить, пане прем'єр-міністре.

Прем'єр Польщі на цих дебатах представляє інтереси лідера "Права і справедливості" Ярослава Качинського, а Дональд Туск - лідер "Громадянської коаліції". Дві політсили - головні конкуренти на цих виборах. Якщо втретє поспіль переможе правоконсервативна партія "Право і справедливість" - Польща рухатиметься в тому ж напрямку що й досі - хоча чимало поляків переконані: це шлях у Середньовіччя. Заборона абортів, тотальна присутність церкви у житті кожного поляка, зіпсовані відносини із Євросоюзом.

Пйотр Чишпак, поляк:

Чого я очікую? Я очікую, що нинішній уряд піде, щоб вони не мали більшості і не могли вирішувати те, що нас хвилює.

Якщо переможе опозиція на чолі з Дональдом Туском - країна стане більш ліберальною. Стосунки з Європою - теж покращаться. Однак тоді парламент буде в опозиції до президента Анджея Дуди.

Стефан Шабішевський, поляк:

Я не знаю, що там буде краще. Щоб хоч гірше не стало.

Та яка б із цих політсил не отримала більшість, Україна матиме й підтримку, й партнерство. Переконують політичні оглядачі з обох сторін. Сваритися з Києвом Варшава не планує. Адже навіть недавнє погіршення відносин з поляками через експорт зерна - це лише частина передвиборної політичної гри. І навіть якщо "Право і справедливість" переможе - надалі все буде добре.

Ігор Рейтерович, політолог:

Останні заяви "Право і справедливість" - ну такого я не скажу антиукраїнського, але такого неоднозначного характеру по відношенню до України були пов'язані саме з виборами і бажанням цієї політичної сили максимально забрати на себе голоси якраз антиукраїнської і дуже консервативної конфедерації, вони в такий спосіб намагалися перетягти виборців іншої політичної сили.

Якщо переможе опозиція, українським політикам доведеться витратити трохи часу й зусиль на розбудову стосунків із новими союзниками. Інших труднощів бути не має - кажуть експерти. Однак для України багато залежить не те, хто із цих двох політсил переможе на виборах, а хто окрім них увійде до парламенту й формуватиме коаліцію.

На цих виборах велику роль відіграють й майже непрохідні партії. Вони як спеції - визначатимуть смак основної страви. Для України найважливіше, аби до парламенту не пройшла Конфедерація.

Кшиштоф Босак, лідер коаліції партій "Конфедерація свободи і незалежності":

Ми пропонуємо економію. По-перше, нульові соціальні пільги для українців. Не може бути так, щоб польський платник податків фінансував 500+, 800+, сімейний капітал, 300+, 2% іпотечні кредити лише для того, щоб українці купували тут нерухомість. Це забагато, ми не можемо собі цього дозволити.

Саме у цієї політсили нинішня провладна "Право і справедливість" намагалася забрати голоси, розпочинаючи конфлікт через продаж зерна. І риторика про те - що поляки не надсилатимуть зброю Україні, має таку ж мету - як і зерновий скандал, наголошують іноземні експерти.

Марцін Заборовський, виконавчий директор аналітичного центру GLOBSEC:

Це конфліктний наратив. Це все відбувається на тлі виборів у Польщі і це змагання за антиукраїнський електорат між правлячою партією "Право і справедливість" і Конфедерацією.

Бо коли і якщо Конфедерація пройде до парламенту, а вона має більше 10% підтримки, а отже всі шанси на успіх - із нею доведеться домовлятися. А цього Ярослав Качинський не хоче, загалом - як і Дональд Туск. Адже із дружити з Україною планують обидві, хоча й такі різні політичні сили.

Ігор Рейтерович, політолог:

За великим рахунком для України не має різниці хто сформує коаліцію, тому що так чи інакше вони будуть підтримувати Україну. Тут є, звичайно, свої плюси й мінуси. Допомога Україні - це на сьогоднішній день складова частина польського національного інтересу. Оскільки поляки розуміють, Україна дає їм шанс, дає можливість підготуватися до якогось гіпотетичного конфлікту з російською федерацією.

Перемога консерваторів означатиме, що час від часу між Україною та Польщею можуть виникати суперечки через питання спільної історичної пам'яті. Коаліції лібералів - закидають надто близьку дружбу з Берліном, а той - часом надто вже зволікає із підтримкою України. Поки ж до виборів залишаються лічені дні, за соцопитуваннями "Право і справедливість" лідирує, однак з незначним відривом. Тому боротьба за кожен голос триває.