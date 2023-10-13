На сьогодні в Україні є два сценарії проходження цього опалювального сезону. Про це в інтерв'ю для марафону "Єдині новини" сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Є два сценарії: оптимістичний і песимістичний. Оптимістичний, коли обстріли енергосистеми дуже обмежені, або майже відсутні. Тоді проходження опалювального сезону полягатиме в тому, щоб просто покрити зимовий рівень споживання тими засобами, тою регуляцією, які зараз є в роботі. Це оптимістичний сценарій. При такому сценарії нам зрозуміло, за рахунок чого ми будемо ці споживання покривати, щоб українці не зіткнулись з якимись масштабними відключеннями електроенергії", - каже Кудрицький.

Голова "Укренерго" додає, що Україні буде потрібен імпорт електроенергії з Європи.

"Але, баланс на зиму у нас складений і він нам зрозумілий, яким чином споживання покривати. А от що стосується песимістичного сценарію, це сценарій, коли повторюються масштабні атаки по енергосистемі. Тут буде залежати від того, куди зможе влучити ворог, що пошкодити. Треба буде діяти по ситуації. Тут важливі декілька речей: наша підготовка та підготовка резервів живлення для різних регіонів. Третій фактор, це оснащеність малих об'єктів генераторами", - каже він.

Кудрицький каже, що зима для енергетиків буде не простою.

"Краще готуватись до гіршого, а сподіватись до кращого", - зазначив він.