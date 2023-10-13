Цифрові послуги – захисникам: посадовці та розробники представили діджитал-інструменти [ Редагувати ]
Цифрові послуги - захисникам! Вони вкрай необхідні і українським бійцям, і ветеранам, наголошують у Міністерстві у справах ветеранів. На форумі посадовці та розробники представили діджитал-інструменти, які стануть у нагоді кожному, хто повернувся з фронту і потребує підтримки: соціальної, гуманітарної, психологічної.
Поки що всі цифрові продукти працюють у тестовому режимі, але вже зовсім скоро допомагатимуть ветеранам адаптуватися до повсякденного життя. Як саме - всі деталі у сюжеті.
Кожен військовослужбовець, що повертається додому з фронту, повинен знайти себе у цивільному житті. У Міністерстві у справах ветеранів готують цілком конкретні рішення і цифрові продукти, які стануть у пригоді мільйонам людей.
Юлія Лапутіна - міністерка у справах ветеранів:
Наша прогнозована кількість після перемоги - це близько 4 млн людей, які будуть дотичними до ветеранської політики. Ми анонсували, що ми як Міністерство працюємо над формуванням політики, але ветерани повертатимуться в громади, тобто ми маємо з ветеранською політикою дійти до кожної громади.
Жодних бар'єрів і мінімум бюрократії. Ті, хто захищає нас на передовій, потребуватиме нашого захисту після повернення додому - наголошують учасники форуму #ЦифраЗахисникам, який сьогодні відбувся у Києві. Влаштуватися на роботу, пройти реабілітацію, отримати психологічну допомогу... За планом розробників, усі корисні цифрові продукти ветерани зможуть знайти на порталі "є-Ветеран" - він уже в Інтернеті і постійно наповнюватиметься корисною інформацією.
Тетяна Калита - заступниця Міністра у справах ветеранів з цифрового напрямку:
Це цифрове рішення, воно складається з того, що людина ідентифікується, тобто підтягується ПІБ, друга складова - це відповідь на певний перелік питань для того, щоб визначити, які потреби людини є більш важливими та зорієнтувати саме по тих послугах, які характерні і є для цієї людини. Для більшості випадків цифра є можливістю цифровим способом отримати інформацію. На жаль, є випадки, коли потрібна комунікація і людина, яка може супроводити.
Єдині цифрові інструменти для всіх регіонів. Ось чого намагаються досягти поставці та розробники. Втім мова не лише про цифрові додатки.
Юлія Лапутіна - міністерка у справах ветеранів:
Розширює пілотний проєкт помічника ветерана ще на 6 регіонів. Тобто ще в 6 регіонах можна буде стати помічником ветерана - це та людина, яка супроводжує після повернення нашого захисника, створює умови для того, щоб людина могла гідно отримати відповідні послуги.
Ідеальний помічник ветерана - це той, хто вже пройшов шлях від воєнного до цивільного життя, наголошують у Міністерстві. Людина, яка знає, куди звертатися і з якими питаннями. Може поділитися досвідом. Цей проект уже діє у Дніпропетровській, Миколаївській, Львівській та Віницькій областях.
Юлія Лапутіна - міністерка у справах ветеранів:
Помічником може стати і член родини ветерана чи загиблого. У Вінницькій області навчання вже пройшли 12 помічників ветерана навчання в Центрі ветеранського розвитку і вийшли вже на роботу.
А отже і кількість помічників ветеранів, і кількість послуг, що мають на меті полегшити життя нашим воїнам після повернення з фронту, лише зрозстатимуть - наголошують учасники форуму #ЦифраЗахисникам. Обіцяють зробити все, аби адаптація бійців до цивільного життя була максимально легкою.
по темі
Екіпаж безпілотних авіаційних комплексів, з яким ми працюємо сьогодні, має за плечима чимало знищеної військової техніки, здійснив безліч атак ворожих позицій.
Новітня зброя, безпілотники на будь-який смак, новенькі пожежні машини, системи сповіщення. Це все має допомогти українцям безпечно жити та працювати.
Чого не вистачає для повноцінного піклування за ветеранами? Про все детально - далі.
Десятки одиниць техніки, опорних пунктів та ворожих солдат. Саме стільки лише за тиждень можна вразити на полі бою, завдяки використанню ударних безпілотників. Це дані самих військовослужбовців, які долучені до державної програми "Армія дронів".
Які вправи вдаються найважче, скільки часу потрібно, аби вибудувати гру команди? На змаганнях, серед вболівальників, була і Вікторія Балицька.
Вадим Мазніченко привіз зі змагань золото та дві бронзи. А Максим Дмитраш виборов два срібла. Обидва спортсмени вже повернулися до тренувань. Емоціями від Ігор та планами на майбутнє вони поділилися з нашими кореспондентами.