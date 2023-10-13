Ідеальний помічник ветерана - це той, хто вже пройшов шлях від воєнного до цивільного життя

Цифрові послуги - захисникам! Вони вкрай необхідні і українським бійцям, і ветеранам, наголошують у Міністерстві у справах ветеранів. На форумі посадовці та розробники представили діджитал-інструменти, які стануть у нагоді кожному, хто повернувся з фронту і потребує підтримки: соціальної, гуманітарної, психологічної.

Поки що всі цифрові продукти працюють у тестовому режимі, але вже зовсім скоро допомагатимуть ветеранам адаптуватися до повсякденного життя. Як саме - всі деталі у сюжеті.

Кожен військовослужбовець, що повертається додому з фронту, повинен знайти себе у цивільному житті. У Міністерстві у справах ветеранів готують цілком конкретні рішення і цифрові продукти, які стануть у пригоді мільйонам людей.

Юлія Лапутіна - міністерка у справах ветеранів:

Наша прогнозована кількість після перемоги - це близько 4 млн людей, які будуть дотичними до ветеранської політики. Ми анонсували, що ми як Міністерство працюємо над формуванням політики, але ветерани повертатимуться в громади, тобто ми маємо з ветеранською політикою дійти до кожної громади.

Жодних бар'єрів і мінімум бюрократії. Ті, хто захищає нас на передовій, потребуватиме нашого захисту після повернення додому - наголошують учасники форуму #ЦифраЗахисникам, який сьогодні відбувся у Києві. Влаштуватися на роботу, пройти реабілітацію, отримати психологічну допомогу... За планом розробників, усі корисні цифрові продукти ветерани зможуть знайти на порталі "є-Ветеран" - він уже в Інтернеті і постійно наповнюватиметься корисною інформацією.

Тетяна Калита - заступниця Міністра у справах ветеранів з цифрового напрямку:

Це цифрове рішення, воно складається з того, що людина ідентифікується, тобто підтягується ПІБ, друга складова - це відповідь на певний перелік питань для того, щоб визначити, які потреби людини є більш важливими та зорієнтувати саме по тих послугах, які характерні і є для цієї людини. Для більшості випадків цифра є можливістю цифровим способом отримати інформацію. На жаль, є випадки, коли потрібна комунікація і людина, яка може супроводити.

Єдині цифрові інструменти для всіх регіонів. Ось чого намагаються досягти поставці та розробники. Втім мова не лише про цифрові додатки.

Юлія Лапутіна - міністерка у справах ветеранів:

Розширює пілотний проєкт помічника ветерана ще на 6 регіонів. Тобто ще в 6 регіонах можна буде стати помічником ветерана - це та людина, яка супроводжує після повернення нашого захисника, створює умови для того, щоб людина могла гідно отримати відповідні послуги.

Ідеальний помічник ветерана - це той, хто вже пройшов шлях від воєнного до цивільного життя, наголошують у Міністерстві. Людина, яка знає, куди звертатися і з якими питаннями. Може поділитися досвідом. Цей проект уже діє у Дніпропетровській, Миколаївській, Львівській та Віницькій областях.

Юлія Лапутіна - міністерка у справах ветеранів:

Помічником може стати і член родини ветерана чи загиблого. У Вінницькій області навчання вже пройшли 12 помічників ветерана навчання в Центрі ветеранського розвитку і вийшли вже на роботу.

А отже і кількість помічників ветеранів, і кількість послуг, що мають на меті полегшити життя нашим воїнам після повернення з фронту, лише зрозстатимуть - наголошують учасники форуму #ЦифраЗахисникам. Обіцяють зробити все, аби адаптація бійців до цивільного життя була максимально легкою.