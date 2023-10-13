Її голос звучав магічно - і під сучасне аранжування в несподіваному дуеті, і в традиційних сольних виступах.

Душа української пісні. А ще бунтарка та справжній енерджайзер. Так рідні та близькі, колеги та друзі згадують співачку та акторку Ніну Матвієнко. Легенда пішла з життя за 2 дні до свого 76-річчя.

Наш сюжет-спогад - про останню волю Ніни Матвієнко та несподівані грані її творчості.

Більш як півстоліття її голосом звучить українська пісня. Її ім'я стало символом співочості всього українського народу. Її голос, як машина часу, міг перенести слухача на кілька століть назад, занурити в українську самобутність, очистити душу і заспокоїти серце. Втім колеги по сцені згадують: Ніна Матвієнко могла швидко перевтілитися у найнеочікуваніші образи.

В моїй пам'яті Ніна Митрофанівна назавжди залишиться справжньою рок-зіркою.

Величезний ірокез і яскравий макіяж. На цих кадраїх - вона справжня бунтарка. Фотосесія "Бунт на двох" 5 років тому сколихнула український шоубіз. Монатік і Ніна Матвієнко постали в образах британських панків!

Анна Ганопольська, продюсерка фотосесії "Бунт на двох":

Від моменту озвучування цієї ідеї і запиту до створення концепту минуло напевно 5 хвилин. І це було найшвидше планування будь-якої зйомки за всю історію існування нашої редакції. Перемовини із Ніною Митрофанівною відбувалися по телефону, зайняли вони приблизно 5 хвилин. Вона сказала: "Я вам повністю довіряю, давайте спробуємо. Мені цікаво. Ірокез - чому б ні!"

Monatik, співак:

Коли вона прийшла на фотосесію. Я пам'ятаю її з ірокезом, коли вона стала на квадри - молоді люди бояться це зробити. Вона стала, поїхала на роликах, ми всі були в шоці приємному.

Так само легко Ніна Митрофанівна на сцені змінила завжди стриману зачіску - на яскраво-рожеву перуку, традиційну вишиванку - на сукню з корсетом.

Її голос звучав магічно - і під сучасне аранжування в несподіваному дуеті, і в традиційних сольних виступах. А сама вона не раз зізнавалася - завжди співала душею. Певно, саме тому її і називають - душею української пісні.

Дехто каже, що я уже й не співаю, придумують. Да не шепчу я, розумієте, голос є завжди, але є пісні, які не можна голосом співати. Співаєш тіки душею. Сіла птаха. Можна заспівати й по-іншому, але то не тіки птаха, а й літак злетить. Від того голосу, крику. Там янгол сидить, на скрипці грати. То як же ж його злякати?

Її голос розпочинає оповідь в анімаційному фільмі "Мавка. Лісова пісня", що вийшов на екрани у березні цього року. І став останньою роботою Ніни Матвієнко у кіно. Роль оповідачки спершу не була прописана у сценарії, розповідають творці стрічки. Утім після прослуховування легедарної артистки зрозуміли - її голос має там прозвучати.

Катерина Брайковська, акторка, режисерка дубляжу фільму "Мавка. Лісова пісня":

В оригінальній версії початок голосом Мавки був начитаний, в англійській версії. Але ми, коли відкастингували Ніну, це була така загальна ідея продюсерів, творців картини, вони послухали Ніну - і це відчуття, наче тобі бабуся перед сном розповідає казку, і все, і ми всі розплилися, як масло по тарілці. Бо це так було душевно, була в цьому якась магія.

Жвава та енергійна. З неповторною усмішкою та особливим почуттям гумору. На українській алеї слави сяє зірка Ніни Матвієнко, яку відкрили на ювілей артистки.

Не плакати за нею, а ліпше усміхнутися і згадати щось хороше - такий останній заклик артистки до прихильників озвучила її донька. Днями Тоня Матвієнко опубліковала пісню-присвяту мамі. Зворушлива композиція "Сік землі" мала стати подарунком на 76-річчя співачці, до якого Ніна Митрофанівна не дожила кілька днів…