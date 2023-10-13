Графіки відключень світла будуть переглянуті. Списки споживачів і черговість можливих відключень змінять, щоб зробити їх більш рівномірними.

Про це в інтерв'ю для марафону "Єдині новини" розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Оновлення графіків (відключення електроенергії - ред.) робиться щорічно і незалежно, чи є обстріли, чи є дефіцит в енергосистемі. Просто зараз люди почали помічати їх через те, що минула зима була складна. Тому не треба думати, що хтось збирається якісь графіки вводити. Насправді, ми не плануємо зараз якихось обмежень споживачів", - сказав він.

Голова "Укренерго" сказав, що може вплинути на відключення світла.

"До відключення електроенергії може вплинуть якісь масштабні обстріли, або якісь пошкоджені об'єкти, тоді можливі перерви в енергопостачанні. Я очікую, що графіки відключення світла в цьому році будуть більш рівномірними в плані відключення різних споживачів. Чому? Ми говорили про оснащеність об'єктів критичної інфраструктури генераторами. Наявність цих генераторів має привести до того, якщо раніше обленерго не міг відключити якусь лінію електропередачі, бо там були живлені лікарні, наприклад, і житлові будинки, то зараз, маючи генератор, вона може бути вимкнута обленерго, то вона перейде на своє живлення від генератора. Тоді всі ці графіки будуть рівномірні і справедливі. Для цього, аби це стало реальністю, то це місцева влада має перевірити всі генератори", - каже він.

"Для нас задача максимум, щоб ці графіки були оприлюднені, але не застосовані", - зазначив Кудрицький.

Також голова правління НЕК "Укренерго" розповів, що для України є два сценарії проходження опалювального сезону.