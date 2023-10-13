Окупанти перекинули три нових бригади під Авдіївку: у ЗСУ розповіли про наступ росіян [ Редагувати ]
російські війська вже третій день ведуть наступальні дії в районі Авдіївки у Донецькій області, бої не вщухають. Їхня мета зрозуміла - оточити місто з півдня та півночі.
Про це повідомляє командир 59-ї ОМБр Вадим Сухаревський The Washington Post.
За його словами, росіяни перекинули під Авдіївку три нових бригади.
"Мета - оточити Авдіївку з півдня і півночі", - сказав Сухаревський.
Він розповів, що окупанти здійснюють "одночасні масовані атаки механізованими колонами та пішими штурмовими групами за підтримки артилерії та авіації, у поєднанні з ударами по наших тилах та широким застосуванням БпЛА".
Водночас Сухаревський повідомив, що за ці дні вже чотири російські батальйони під Авдіївкою втратили боєздатність через втрати.
Нагадаємо, останніми днями російські загарбники суттєво активізували наступальні дії навколо Авдіївки. Ворожі атаки по місту називають найбільшим наступом окупантів на Авдіївку з початку повномасштабної війни.
по темі
російські війська обстріляли Покровськ Донеької області вранці в п'ятницю, 13 жовтня
У четвер, 12 жовтня, окупанти обстріляли населені пункти Донецької області
У четвер, 12 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" старший лейтенант, начальник служби зв'язків з громадськістю 21 ОМБр Дібров Сергій розповів про ситуацію на фронті на своїй ділянці
У четвер, 12 жовтня, екс-прем’єр-міністру України Миколі Азарову і двом його поплічницям повідомили про підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу
Бійці Нацгвардії знищили потужну вежу радіозв'язку російських військ на півдні України