російські війська вже третій день ведуть наступальні дії в районі Авдіївки у Донецькій області, бої не вщухають. Їхня мета зрозуміла - оточити місто з півдня та півночі.

Про це повідомляє командир 59-ї ОМБр Вадим Сухаревський The Washington Post.

За його словами, росіяни перекинули під Авдіївку три нових бригади.

"Мета - оточити Авдіївку з півдня і півночі", - сказав Сухаревський.

Він розповів, що окупанти здійснюють "одночасні масовані атаки механізованими колонами та пішими штурмовими групами за підтримки артилерії та авіації, у поєднанні з ударами по наших тилах та широким застосуванням БпЛА".

Водночас Сухаревський повідомив, що за ці дні вже чотири російські батальйони під Авдіївкою втратили боєздатність через втрати.

Нагадаємо, останніми днями російські загарбники суттєво активізували наступальні дії навколо Авдіївки. Ворожі атаки по місту називають найбільшим наступом окупантів на Авдіївку з початку повномасштабної війни.