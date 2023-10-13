Окупанти вдарили по Покровську, зруйновані дві будівлі (фото) [ Редагувати ]
російські війська обстріляли Покровськ Донеької області вранці в п'ятницю, 13 жовтня. Обстрілом зруйновані дві будівлі, одна людина загинула, 12 поранені.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Сьогодні вранці росіяни ударили по м. Покровськ на Донеччині", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією рятувальників, станом на 10:00 загинула 1 та постраждало 12 осіб, частково зруйновано дві адміністративні будівлі.
"Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 3 особи", - додали у ДСНС.
Раніше повідомляли, що російська армія завдала прямого ракетного удару по навчальному закладу у Нікополі.
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