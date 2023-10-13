"У ворога не вистачить сил наступати на всьому секторі": Дібров про ситуацію на своїй ділянці фронту

У четвер, 12 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" старший лейтенант, начальник служби зв'язків з громадськістю 21 ОМБр Дібров Сергій розповів про ситуацію на фронті на своїй ділянці