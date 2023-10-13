Чи могла українська зброя і техніка опинитися в ХАМАСу: Подоляк дав відповідь [ Редагувати ]
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Західні партнери пильно слідкують за використанням наданого озброєння Україні. Про це радник очільник ОП Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю "24 каналу".
"Трофейна (через росію - ред.) безумовно, але це одиничні екземпляри. Ми живемо в інформаційному світі. Радіоелектронна розвідка дає можливість відслідковувати все тяжке озброєння - куди, хто і як переміщує. Все відслідковується, все чітко зрозуміло, де і що знаходиться. Тотальний контроль над важким озброєнням, яке отримала Україна. Переходимо до стрілецької зброї - до гранатометів, "Джавелінів" і так далі. Так, можна затрофеїти і щось передати. Настільки, я навіть не хочу це слово казати, дурнувате аналітичне співтовариство інших країн, що не розуміє, що два "Джавеліни", які там десь знайдуться, чи РПГ-9, чи декілька десятків автоматів - це нонсенс вважати, що Україна когось забезпечує зброєю. При тому, що ви абсолютно чітко розумієте, в яких відносинах ХАМАС з російською федерацією", - сказав він.
Нагадаємо, пропаганда Кремля поширює ІПСО про нібито продаж Україною зброї палестинським бойовикам.
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