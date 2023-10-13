Армія оборони Ізраїлю виявило у терористів ХАМАС зброю, ймовірно, північнокорейського виробництва. Про це повідомляє видання американське видання NK News, а також пресслужба ЦАХАЛ.

На фотографіях, опублікованих 11 жовтня на сторінці пресслужби ЦАХАЛ в соціальних мережах, солдати вказують на ряд ракетних снарядів, принаймні один з яких, можливо, був вироблений в Північній Кореї.

Подібні фотографії також опублікував воєнний кореспондент ізраїльського інформаційного агентства Ynet.

«Північна Корея виробляє широкий спектр реактивних гранат для РПГ-7. Експортовані ракети часто помічають з характерною червоною смугою, що позначає боєголовку», - сказав Юст Оліманс, автор книги "Збройні сили Північної Кореї" і постійний дописувач NK Pro, зазначивши, що її варіант F-7 можна знайти в кількох близькосхідних країнах з "колишніми зв'язками з КНДР".

Північна Корея традиційно спростувала ці твердження, назвавши "брехнею Заходу".

בימים האחרונים משלימים כוחות ההנדסה במרחב אוגדת עזה את מאמצי תיקון ואיטום הפירצות, לצד סילוק וזיכוי המטענים אשר הוטמנו לאורך הגדר בגבול הרצועה. בימים הקרובים צפויות עבודות נוספות על הגדר >> pic.twitter.com/6WbDuPu7zD — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 11, 2023

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.