У пʼятницю, 13 жовтня, у Донецькій області під час обстрілу центру Покровська о 08:30 окупанти ймовірно застосували бойові ракети ОТРК "Іскандер".

За інформацією Донецької обласної прокуратури та МВС України, внаслідок обстрілу загинув один чоловік, ще троє отримали поранення. З цього випливає, що російські сили продовжують вести наступ і агресивні дії на території України. Завдана шкода та загроза життям мирних жителів свідчать про безжальність російських військ та їхню безпечність у використанні сучасної важкої зброї.

Також слід зазначити, що російські війська прицілилися до адміністративної будівлі, внаслідок чого постраждали восьмеро співробітників державної установи та дві відвідувачки. Всі ці люди отримали поранення різного ступеня важкості та травми. Негайна медична допомога була надана постраждалим.

Наразі на місці події триває розбір завалів та збирання доказів, які можуть служити підставою для подальшого розслідування. Необхідно визначити відповідальних за цей жахливий обстріл та забезпечити їхнє притягнення до відповідальності. Це є обов'язковим завданням для забезпечення справедливості та безпеки для мирних громадян.

Загальна ситуація на сході України залишається напруженою та небезпечною. російська агресія та продовження конфлікту мають серйозні наслідки для стабільності та безпеки в регіоні. Національна спільнота та міжнародні організації мають пильно спостерігати за подіями та сприяти миру та закінченню конфлікту на сході України.

Раніше повідомляли, що російська армія завдала прямого ракетного удару по навчальному закладу у Нікополі.