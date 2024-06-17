Національний банк України повинен припинити ігнорувати зловживання банку "Альянс", які стали очевидними після викриття адвоката компанії Miller Олексія Носова у спробі дати хабар детективам НАБУ і САП на початку червня саме в інтересах цієї фінансової установи. Про це йдеться в матеріалі "Банк Альянс тріщить по швах" видання EUReporter.

Нагадаємо, адвокатові Олексію Носову оголосили підозру у спробі дати хабар детективам НАБУ і прокурорам САП у справі про розкрадання 716 млн грн держкомпанії "Укренерго".

В березні 2022 року повʼязана з Ігорем Коломойським компанія "Юнайтед Енерджі" отримала електроенергію, проте не розрахувалась за неї. Борг мав погасити банк "Альянс", який надав відповідну гарантію, проте відмовився її покривати.

Наразі господарським судом (апеляційною інстанцією) розглядається позов НЕК "Укренерго" до банку "Альянс" щодо стягнення з банку "Альянс" заборгованості на суму 1,2 млрд грн (сума банківської гарантії з урахуванням пені й штрафів). Адвокати Miller представляють інтереси банку "Альянс" як у кримінальній справі НАБУ, так і в господарському процесі.

"Проблема не лише в тому, що банк видав гарантію на суму, яка в рази перевищує всі нормативні ліміти, а й у тому, що Нацбанк чомусь ніяк не відреагував на інші проблеми, які накопичилися в установі. Ця бездіяльність Національного банку є кричущою проблемою, яка потребує вирішення", - відзначає автор статті у EUReporter.

Як йдеться в матеріалі, ігнорування своїх зобов'язань щодо забезпечення гарантій перед "Укренерго" є регулярною практикою "Альянсу". Адже загалом банк видав гарантій на 7 млрд грн, що є порушенням нормативів НБУ. Також банк бере участь у кількох справах щодо відмови задовольнити вимоги кредиторів, зокрема Міноборони, НСЗУ, Оператора ГТС України, "Нафтогаз Трейдинг", Адміністрації морських портів України.

"Нацбанк під час перевірок виявив, що "Альянс" подавав регулятору фальсифіковану звітність. Також банк фігурує в матеріалах незакритого кримінального провадження № 42 017 000 000 000 448 від 02.17.17 про те, що у 2017−2018 роках керівництво газових компаній Дмитра Фірташа могло незаконно вивести через банк кошти, що призвело до збільшення заборгованості перед "Нафтогазом", - йдеться в статті.

У статті відмічається, що в банківському секторі ходили чутки, що через перевірку НБУ установу можуть вивести з ринку. Однак після викриття Носова на спробі дати хабар, ситуація має змінитися, вважає автор. Адже йдеться про наміри банку уникнути відповідальності.

"Виведення банку та його керівництва з-під юрисдикції НАБУ [що було метою хабаря Носова] дозволить суттєво знизити рівень відповідальності за злочини та зменшити строки ув'язнення чи розміри штрафів для посадових осіб банку. Корупційні правопорушення суттєво шкодять репутації банку. Це дозволяє банку продовжувати залучати довірливих клієнтів під егідою "інвестиційної привабливості", яка більше нагадує схему Понці", -сказано в статті.

У матеріалі наголошується, що регулярні перевірки Нацбанку, які показали, наскільки фінустанова нестабільна і ненадійна зсередини, начебто не дали ефекту.

"Толерування такої ситуації продемонструє іншим сумнівним фінустановам, що регулятор взагалі толерує корупцію та невиконання своми підопічними зобов’язань перед клієнтами. Головне - подати у звіті правильні цифри, навіть якщо потім виявиться, що вони були сфальсифіковані", - вважає автор.

Зараз, коли керівництво банку через свого адвоката викрито у спробі хабарництва на рівні детективів НАБУ та прокурорів САП - це вже червона лінія не лише для самого банку чи в рамках справи про борг перед Укренерго.

"Це червона лінія для самого НБУ. Ставлення до неї має продемонструвати вектор, по якому буде рухатися вся фінансова система в найближчі роки: вектор "очищення" від шахраїв і негідників", - написав автор.