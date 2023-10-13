Олександр Роспутько, півзахисник "Шахтаря" U-19, опинився в центрі уваги ЗМІ через своє несподіване рішення не повертатися в Україну після матчу у Бельгії. Це стало неабиякою сенсацією, особливо враховуючи те, що лише за день до цього матчу гравець уклав новий 5-річний контракт з "гірниками".

Перед матчем, який відбувся 4 жовтня, Роспутько домовився про новий контракт з "Шахтарем". Його нова угода давала йому можливість потрапити до заявки на гру в Європі. Проте після цього матчу, команда виявила, що гравець представив лише складену форму та не повернувся до України разом з командою.

Олександр Роспутько також обмежив доступ до свого профілю в соціальних мережах та перестав відповідати на телефонні дзвінки. За невизначеними джерелами, він виїхав до росії.

Ця несподівана поведінка гравця викликає численні запитання та сумніви щодо його мотивів та подальшого майбутнього.

Наразі є дві версії, чому він вирішив втекти із команди:

Версія 1. Олександр Роспутько родом із тимчасово окупованої Горлівки. У нього проросійські погляди і на цьому фоні в нього траплялися конфлікти із одноклубниками. Є припущення, що Роспутько через Стамбул вирушив до рф. Втечу з України йому допомогли спланувати і організувати.

Олександр Роспутько родом із тимчасово окупованої Горлівки. У нього проросійські погляди і на цьому фоні в нього траплялися конфлікти із одноклубниками. Є припущення, що Роспутько через Стамбул вирушив до рф. Втечу з України йому допомогли спланувати і організувати. Версія 2. Розбіжності із новим контрактом. Гравець ніяк не міг домовитися з клубом про новий контракт. Попередня угода діяла до кінця сезону, а Роспутько вважав, що йому не доплачують. За нашою інформацією, гравець отримував 1-2 тисячі євро на місяць.

Раніше ми писали про те, що чемпіон Європи, п'ятикратний володар "Золотого м'яча" і п'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів перейшов до "Аль-Насра" у грудні 2022 року. У серпні Роналду виграв у "Аль-Насрі" Кубок арабських чемпіонів.