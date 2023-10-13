Окупанти рф напали на цивільне населення в місті Берислав, ця подія викликала обурення та засудження. Атака була виконана за допомогою дрону, з якого була скинута граната на мешканців міста. Крім того, було здійснено вогневий обстріл автомобіля з людьми на борту.

Ці події були офіційно підтверджені головою Херсонської обласної адміністрації, Олександром Прокудіним, та головою Офісу Президента України, Андрієм Єрмаком. Цей напад є серйозним порушенням прав людини та міжнародних норм.

Дроном-камікадзе окупанти поцілили в авто з людьми. В машині перебували двоє місцевих жителів. Через численні ушкодження на місці загинула жінка 34 років. Її 36-річного чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані.

Окрім того, окупанти скинули гранату з безпілотника, внаслідок чого постраждали ще двоє людей. 79-річну жінку госпіталізували у стані середньої важкості. В іншого чоловіка - акубаротравма, поранення кінцівок, голови та спини.

Це свідоме полювання за мирними мешканцями. Росіяни роблять це постійно, піднімають БПЛА, вистежують, скидають з дронів гранати… Немає сумнівів у тому, що російські військові бачили, що в авто їдуть цивільні - оптика БПЛА дозволяє це зробити. Але метою росіян є геноцид.

Нагадаємо, що раніше Херсон також потрапив під обстріл окупантів. Як відомо, внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, серед них комунальник.