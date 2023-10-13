Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла резолюцію, яка має історичне значення, офіційно визнаючи президента російської федерації володимира путіна диктатором. Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко. Ця резолюція також офіційно визнає росію країною-агресором та диктатурою.

Ця резолюція визначає долю росії як країни, яка порушила міжнародний правопорядок та є загрозою для миру і безпеки в Європі. Такий крок з боку ПАРЄ може мати далекосяжні політичні та економічні наслідки для осії та її відносин з іншими країнами.

Щойно! В ПАРЄ прийнята резолюція, яка визнає президента рф володимира путіна диктатором, а росію - де-факто диктатурою!

За прийняття резолюції проголосували 43 євродепутати.

Процедура внесення змін до конституції рф, які надали можливість залишатися путіну при владі до 2036 року, суперечила ж самій конституції росії.

Окрім того, ПАРЄ визнала, що переважна влада путіна, повна відсутність системи стримувань і противаг перетворили рф на де-факто диктатуру.

Крім того, ПАРЄ:

закликала визнати путіна як нелегітимного після закінчення його нинішнього терміну та припинити всі контакти з ним, окрім гуманітарних та та в рамках прагнення до миру;

закликала держави-члени Статуту МКС заарештувати путіна, коли він потрапить під їхню юрисдикцію на підставі ордера на арешт;

підтвердила підтримку створення спецтрибуналу, який би подолав імунітет "трійки".

Окрім того, Гончаренко подав поправку щодо визнання диктатором самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка.

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