Окупанти стягують під Бердянськ "зуби дракона" (відео) [ Редагувати ]
Окупанти продовжують свої дії в Україні, переміщаючи військовий потенціал і збільшуючи напругу на південному фронті. За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, окупанти "стягують зуби дракона" з Маріуполя на Бердянський напрямок.
Такий рух військових сил може бути сприйнятий як загроза для Бердянська та його навколишніх районів, і вимагає уважності та відповідних заходів від українських військових і владних структур.
Зуби дракона" знову на Бердянський напрям. Завозять з росії через Новоазовськ. Досі не відремонтували обладнання, знешкоджене Спротивом в Маріуполі.
Крім того, за його словами "живу силу" та вантажівки з боєкомплектом загарбники паралельно стягують на північ Донецької області, як безпосередньо через Донецьку трасу, так і через Новоазовськ.
Все це на фоні суцільного логістичного пекла, які самі собі влаштували окупанти.
Раніше повідомляли, що російська армія завдала прямого ракетного удару по навчальному закладу у Нікополі.
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