Окупанти продовжують свої дії в Україні, переміщаючи військовий потенціал і збільшуючи напругу на південному фронті. За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, окупанти "стягують зуби дракона" з Маріуполя на Бердянський напрямок.

Такий рух військових сил може бути сприйнятий як загроза для Бердянська та його навколишніх районів, і вимагає уважності та відповідних заходів від українських військових і владних структур.

Зуби дракона" знову на Бердянський напрям. Завозять з росії через Новоазовськ. Досі не відремонтували обладнання, знешкоджене Спротивом в Маріуполі.

Крім того, за його словами "живу силу" та вантажівки з боєкомплектом загарбники паралельно стягують на північ Донецької області, як безпосередньо через Донецьку трасу, так і через Новоазовськ.

Все це на фоні суцільного логістичного пекла, які самі собі влаштували окупанти.

Раніше повідомляли, що російська армія завдала прямого ракетного удару по навчальному закладу у Нікополі.