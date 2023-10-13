У Маріуполі пролунав гучний вибух [ Редагувати ]
У п'ятницю, 13 жовтня в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав вибух. Загарбники підняли у небо авіацію. Про це повідомляється у Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
В Маріуполі гучний вибух. Чули всі райони міста.
За словами Андрющенка, одразу після вибуху незвично-активний рух авіації ворога в бік Донецька.
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Раніше повідомляли, що російська армія завдала прямого ракетного удару по навчальному закладу у Нікополі.
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