У п'ятницю, 13 жовтня в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав вибух. Загарбники підняли у небо авіацію. Про це повідомляється у Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

В Маріуполі гучний вибух. Чули всі райони міста.

За словами Андрющенка, одразу після вибуху незвично-активний рух авіації ворога в бік Донецька.

Може знов свій літак приземлило ППО?

Раніше повідомляли, що російська армія завдала прямого ракетного удару по навчальному закладу у Нікополі.