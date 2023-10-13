В Харківській області бензовоз підірвався на протитанковій міні [ Редагувати ]
Трагічна подія сталася в Харківській області, біля села Явірське, де автомобіль-бензовоз підірвався на протитанковій міні. В результаті вибуху загинув водій цього транспорту. Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
Ця подія є серйозним нагадуванням про небезпеки, пов'язані з мінами та вибухонебезпечними предметами на територіях, які перебувають в зоні конфлікту або, можливо, минулих зіткнень. Такі вибухи можуть призвести до трагічних наслідків, а водії та мешканці регіонів, де існують ризики, повинні бути особливо обережними та дотримуватися всіх безпечних процедур.
Ця подія також підкреслює важливість роботи саперних служб та заходів щодо демінування та безпеки на цих територіях.
Ворожа міна забрала життя ще одного цивільного мешканця Харківщини. Сьогодні, близько 11:00, біля села Явірське на ворожій протитанковій міні підірвався автомобіль-бензовоз.
За словами голова ОВА, наразі екстрені служби продовжують роботу на місці вибуху.
Раніше повідомляли, що російська армія завдала прямого ракетного удару по навчальному закладу у Нікополі.
по темі
Ранковий вибух у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області став вдалою операцією Сил спеціальних операцій (ССО) України
У п'ятницю, 13 жовтня в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав вибух. Загарбники підняли у небо авіацію
У середу, 4 жовтня, у Запоріжжі зафіксовані серії вибухів, інформація про які поширюється в області
У вівторок вранці, 26 вересня, у російському місті Таганрог Ростовської області пролунали вибухи
У пʼятницю, 22 вересня, у Криму пролунали потужні вибухи. Проте, гучно було не лише в Севастополі, а й в інших населених пунктах окупованого півострова