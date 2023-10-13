Трагічна подія сталася в Харківській області, біля села Явірське, де автомобіль-бензовоз підірвався на протитанковій міні. В результаті вибуху загинув водій цього транспорту. Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Ця подія є серйозним нагадуванням про небезпеки, пов'язані з мінами та вибухонебезпечними предметами на територіях, які перебувають в зоні конфлікту або, можливо, минулих зіткнень. Такі вибухи можуть призвести до трагічних наслідків, а водії та мешканці регіонів, де існують ризики, повинні бути особливо обережними та дотримуватися всіх безпечних процедур.

Ця подія також підкреслює важливість роботи саперних служб та заходів щодо демінування та безпеки на цих територіях.

Ворожа міна забрала життя ще одного цивільного мешканця Харківщини. Сьогодні, близько 11:00, біля села Явірське на ворожій протитанковій міні підірвався автомобіль-бензовоз.

За словами голова ОВА, наразі екстрені служби продовжують роботу на місці вибуху.