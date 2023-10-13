Українські військові продовжують здійснювати успішні операції на фронті в Донбасі.

За допомогою нічного дрона "Закатка" рота "Рарог" змогла нейтралізувати понад 20 російських військових за лише кілька годин. Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

Це свідчить про високий професіоналізм українських військових та їхню вміння використовувати сучасну технологію для здійснення операцій на фронті.

Знищення окупантів свідчить про важливий внесок України в забезпечення безпеки та оборони своїх територій.

Раніше повідомляли, що російська армія завдала прямого ракетного удару по навчальному закладу у Нікополі.