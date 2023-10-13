Ранковий вибух у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області став вдалою операцією Сил спеціальних операцій (ССО) України. У рамках цієї операції спецпризначенці відрізали окупантів від постачання палива та боєкомплекта. Про це повідомляється у Telegram-канал ССО.

Ця операція свідчить про важливий крок в стратегії оборони України, спрямований на ускладнення роботи окупантів та обмеження їхньої можливості проведення військових операцій. ССО продемонстрували високий рівень підготовки та ефективність використання тактичних можливостей для захисту національних інтересів.

Сьогодні, 13 жовтня, підрозділ Руху опору ССО здійснив вдалу операцію в тимчасово окупованому Мелітополі.

Як зазначають військові, завдяки диверсійним діям наших воїнів о 07:30 ранку було підірвано залізничну колію.

У результаті вибуху пошкоджене залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії РФ. Наразі встановлюється додаткова інформація щодо втрат ворога.

Раніше ми писали про те. що на Донбасі за пару годин дрон ЗСУ знищив два десятки окупантів.