"рф може знову вдатись до енергетичного терору, але в більших масштабах" - Зеленський [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський попереджає, що цієї зими російські терористи можуть піти на збільшення масштабів енергетичного терору, покладаючи сили на гібридні терористичні загрози. У своєму виступі перед учасниками Joint Expeditionary Force, президент наголошує на необхідності приділити особливу увагу заходам з попередження та реагування на можливі загрози.
За його словами, у минулому році ворог активно атакував енергетичну інфраструктуру з метою знищення основ сучасного життя. Зараз існує ймовірність, що ворог може вжити аналогічних заходів, але в більших масштабах. Це ставить завдання перед українськими владними органами і силовими структурами з посилення заходів безпеки та контрзаходів для захисту енергетичної інфраструктури та національної безпеки в цілому.
Передбачаємо, що цієї зими росія спробує повторити свою тактику терору, тільки в більшому масштабі. Важливо зараз бути готовими до будь-яких терактів, до будь-яких дій росії. Ми повинні витримати цю битву. Протиповітряна оборона, а саме захист наших міст, нашої енергетичної інфраструктури та експортних коридорів у Чорному морі - ключове у перемозі в зимовій битві для України.
За словами президента, російські терористи повинні почати звикати до програшів. Зокрема черговий програш енергетичного терору ворога однозначно додасть сили Україні та її союзникам.
І вести росію програшами далі буде простіше.
Нагадаємо, російські війська активізувались на Авдіївському напрямку, інтенсивно обстрілюючи позиції Сил оборони України з різного виду озброєння.
В Генштабі повідомляли, що українські воїни тримають оборону на Авдіївському напрямку, відбиваючи десятки атак противника.
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