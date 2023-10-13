Президент Володимир Зеленський попереджає, що цієї зими російські терористи можуть піти на збільшення масштабів енергетичного терору, покладаючи сили на гібридні терористичні загрози. У своєму виступі перед учасниками Joint Expeditionary Force, президент наголошує на необхідності приділити особливу увагу заходам з попередження та реагування на можливі загрози.

За його словами, у минулому році ворог активно атакував енергетичну інфраструктуру з метою знищення основ сучасного життя. Зараз існує ймовірність, що ворог може вжити аналогічних заходів, але в більших масштабах. Це ставить завдання перед українськими владними органами і силовими структурами з посилення заходів безпеки та контрзаходів для захисту енергетичної інфраструктури та національної безпеки в цілому.

Передбачаємо, що цієї зими росія спробує повторити свою тактику терору, тільки в більшому масштабі. Важливо зараз бути готовими до будь-яких терактів, до будь-яких дій росії. Ми повинні витримати цю битву. Протиповітряна оборона, а саме захист наших міст, нашої енергетичної інфраструктури та експортних коридорів у Чорному морі - ключове у перемозі в зимовій битві для України.

За словами президента, російські терористи повинні почати звикати до програшів. Зокрема черговий програш енергетичного терору ворога однозначно додасть сили Україні та її союзникам.

І вести росію програшами далі буде простіше.