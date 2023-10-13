Місто Київ завжди було відоме своєю багатою культурною спадщиною. Навіть у мінливі часи та в умовах різних викликів, які можуть виникнути, культурне та розважальне життя міста продовжує пульсувати і надихати. Події, заплановані на 14-15 жовтня, відкривають нові можливості для мешканців та гостей Києва, щоб насолодитися різноманітністю мистецтва, культури та розваг.

Ці заходи дарують відвідувачам незабутні враження та можливість поглибити свій духовний світ, зануритися в світ мистецтва та культури. Вони є своєрідним відпочинком для душі та нагадують нам про важливість культурного обміну і взаєморозуміння, особливо у складний час, коли ці цінності стають ще важливішими.

Нехай ці події принесуть радість та натхнення всім, хто бере в них участь, і нехай вони сприяють подальшому розвитку культурного життя міста.

Latexfauna

Latexfauna влаштує оновлене шоу в столичній Stereoplaza: божественне світло, безкраїй саунд, а головне - нові пісні! Так, інді-поп-принци мають видати кілька нових синґлів найближчим часом і обіцяють їхню хітовість.

Ціна: від 490 грн

Де: Stereoplaza, пр-т. Лобановського, 119

Коли: 13 жовтня 19:00

Вистава "Корабель зіштовхнувся з айсбергом"

Наскільки жорстокими спроможні бути люди, аби приховати страшну родинну таємницю? Яка жага може опанувати нами настільки, що ми почнемо морально їсти одне одного? Герої п’єси, хтось заради збагачення, хтось щоб зберегти власну репутацію, або репутацію члена своєї родини, спроможні на страшні вчинки, яким немає меж.

Ціна: 350 грн

Де: Театр на Михайлівській, вулиця Михайлівська, 24, ж

Коли: 13 жовтня 18:00

Осінній вернісаж у Ботанічному саду

У Ботанічному саду ім. Гришка проходитиме виставка-ярмарок, де можна придбати рідкісні рослини: плодові, ароматичні, медоносні, декоративні злаки, тропічні, квіткові. Також можна буде продегустувати та придбати: ароматніі чаї та прянощі, солодощі з рідкісних плодових культур і смаколики.

Ціна: вхід вільний

Де: Ботанійчний сад ім. Гришка

Коли: 14-15 жовтня 10:00

Маркет від Всі.Свої

На маркеті будуть представлені класичні моделі та трендовий оверсайз, стриманих та яскравих кольорів, пальта з шерсті, кашеміру та екошкіри. 130+ українських брендів представлять верхній одяг: пальта, куртки, пуховики, плащі. А також - традиційно - багато іншого одягу та аксесуарів: светри та худі, сукні та брюки, футболки та кардигани, спортивні та трикотажні костюми, взуття, сумки та прикраси.

Ціна: вхід вільний

Де: Д12, вулиця Десятинна, 12,

Коли: 14-15 жовтня 10:00

Фестиваль дерунів у Squat

14 жовтня у Squat почнеться фестивальчик дерунів. Тут будуть робити деруни, смакувати соління й проводжати бабине літо, а також святкувати день урожаю.

Всі донати будуть передані полку імені Кастуся Калиновського Збройних Сил України.

Ціна: вхід вільний

Де: Squat 17b, вулиця Терещенківська, 17Б

Коли: 14 жовтня 12:00

Прощальна вечірка у клубі Arsenal XXII

14 жовтня відбудеться прощальна вечірка у клубі Arsenal XXII (клуб на території заводу "Арсенал" скоро зачиняється). Line-up: Cold Altair, Human Margareeta, KAMA b2b Tatyana Sergeevna, Spalah b2b Zapadenec, Sasha Trey, Sasha Storm.

Ціна: 400 грн

Де: Arsenal XXII

Коли: 14 жовтня 16:00

Курені Жовтневі

14 жовтня на сцені Куренів запалюватимуть: Nopi [Anjunadeep], Lutique b2b Kinree, Koyya [live] та Undersoul, а також яскраві учасники ярмарку українських майстрів. Також на локації є смачний фуд-корт та гарячий глінтвейн.

Ціна: від 300 грн

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 14 жовтня 16:00

Воплі Відоплясова

В Atlas відбудеться концерт з ексклюзивною програмою "Блюз козацької звитяги" до Дня українського козацтва. Тут співатимуть Калину і Катерину, і Галину, також Країну Мрій та Рок - Гімн України та всі славетні хіти, а також резентують кліп на пісню "Nomad".

Ціна: від 600 грн

Де: Atlas, вул. Січових Стрільців, 37-41

Коли: 14 жовтня 19:00

Сольний стендап Антона Тимошенка "На межі"

На вас чекають жарти про обстріли, ядерну війну, почуття провини, евакуацію, смерть, секс, психотерапію, один жарт про Дію, пародія на шахед і деякі рефлексії про сенс життя.

Ціна: від 400 грн

Де: Палац Україна, вул. В.Васильківська, 103

Коли: 14 жовтня 19:00

Їжа, напої та осінні букети на святі у Garage

До свого Дня народження Garage 15 жовтня о 11:00 влаштовує свято біля багаття. Що там можна буде робити: ласувати теплими каштанами та лаффою з баранини, їсти шефські хот-доги та чізстейк, пити натуральне вино та пиво, зігріватись глінтвейном та кавою, купувати осінні букети.