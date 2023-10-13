Окупанти вдарили по рятувальникам в Нікополі, є поранені [ Редагувати ]
У пʼятницю, 13 жовтня, російські війська нещадно обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. На жаль, внаслідок цих обстрілів виникла пожежа, і пожежники були викликані на місце події, готові загасити вогонь і врятувати життя та майно громадян. Проте в той же час, російські війська обстріляли навіть тих, хто намагається допомогти людям та надати допомогу в умовах небезпеки. В цьому випадку пожежники стали жертвами агресивного обстрілу, і двоє з них отримали поранення. Про це повідомляє МВС України.
Це свідчить про безпрецедентний цинізм і безглузду агресію російських військ, які атакують навіть тих, хто прийшов, щоб врятувати і відновити життя населення. Наслідком цього є поранені герої - пожежники, які мужньо стоять на захисті людських життів та майна, не дивлячись на ризики.
Опівдні до нікопольских рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, що сталася внаслідок обстрілу. Горів мікроавтобус на тимчасовій зупинці. Рятувальники приступили до його гасіння.
Саме в цей час росіяни завдали ще одного удару.
Двоє рятувальників отримали осколкові поранення. Вони госпіталізовані до лікарні. Також пошкоджень зазнав пожежно-рятувальний автомобіль.
Раніше повідомляли, що російська армія завдала прямого ракетного удару по навчальному закладу у Нікополі.
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