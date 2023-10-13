Відтепер "Пункти незламності" можна буде легко знайти та оцінити через застосунок "Дія", який широко використовується громадянами для отримання послуг та розв'язання питань з органами влади. Громадяни зможуть залишити свій відгук щодо роботи "Пунктів незламності", вказати на проблеми чи недоліки, а також подякувати за високий рівень обслуговування. Про це повідомляється у Telegram представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Ця ініціатива сприятиме забезпеченню більшої прозорості та відкритості в роботі "Пунктів незламності", а також підвищить рівень їхньої ефективності та якості обслуговування громадян.

Врегульовано механізм відображення інформації про "Пункти незламності" засобами порталу "Дія", зокрема з використанням мобільного додатка "Дія" на інтерактивній мапі з відображенням інформації про них та фотографіями (за наявності).

Також у "Дії" з'явиться можливість залишати відгуки та пропозиції та здійснювати оцінювання стану та функціонування "Пунктів незламності".

Внесення та актуалізації інформації про "Пункти незламності", опрацювання відгуків і пропозицій будуть здійснюватися уповноваженими представниками обласних військових адміністрацій, у столиці - КМДА.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський попереджає, що цієї зими російські терористи можуть піти на збільшення масштабів енергетичного терору, покладаючи сили на гібридні терористичні загрози.