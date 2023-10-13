Служба безпеки України та правоохоронні органи Румунії та Німеччини завершили багатоетапну спецоперацію з ліквідації масштабного каналу контрабанди важких наркотиків з Ірану до Євросоюзу. Про це повідомляє СБУ та Нацполіція.

Спецоперація почалася у вересні 2022 року, коли СБУ та Національна поліція України затримали в Одесі двох іноземних наркокур’єрів.

Фігуранти - двоє 30-річних громадян Румунії, які намагалися транзитом через Україну переправити до Західної Європи майже 186 кг іранського героїну.

Затримали зловмисників на території Одеси, коли вони перевіряли цілісність вантажу. Загальна вартість вилученої партії забороненої речовини становить понад 11 мільйонів доларів США.

Щоб замаскувати "товар", зловмисники приховали його у коробках з подвійним дном, в яких перевозили 16 тонн фініків. Вартість вилученої "партії" наркотиків сягала $11 млн за цінами чорного ринку.

Правоохоронці встановили, що двоє затриманих входять до складу потужного транснаціонального наркоугруповання. Щоб викрити його організатора, який мешкав в одній із країн ЄС, правоохоронці провели додаткові оперативні та слідчі дії у взаємодії з європейськими партнерами.

Організували наркотрафік члени міжнародної організованої злочинної групи, яка спеціалізуються на контрабанді важких наркотиків, а керував наркобізнесом громадянин Таджикистану.

Фігуранти фасували героїн у пакети та маскували у подвійному дні коробок із сухофруктами. Надалі, під виглядом продуктів відправляли "товар" за допомогою логістичних компаній із країн Центральної Азії транзитом через територію Румунії до України та країн ЄС.

Після початку блокади одеського порту через агресію рф - використовували порти Румунії та переміщували вантажі в Україну суходолом.

Наразі в Румунії триває розслідування щодо затриманого організатора наркоугруповання.

Його двом "кур’єрам", яких затримали в Україні, слідчі СБУ повідомили про підозру за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів в особливо великих розмірах).

Суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у липні 2021 року в Києві вилучили партію іранського героїну на мільярд гривень.