У Севастополі морські дрони вразили російські кораблі "Буян" та "Павел Державин" (відео) [ Редагувати ]
СБУ спільно з ВМС України атакували в Севастополі російські військові кораблі "Буян" та "Павел Державин" за допомогою експериментальних морських дронів під назвою "Морський малюк". Про це повідомили співрозмовники УНІАН у СБУ.
Після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити наше ноу-хау. Вчора пощастило підводному човну "Алроса", який поки що зумів уникнути наших розробок. Носій крилатих ракет "Буян" повторити "подвиг" "Алроси" не зміг, тому сьогодні був вражений на севастопольському рейді експериментальним озброєнням "Морських малюків.
Російська сторона офіційно ушкодження кораблів не підтверджувала, однак про те, що у бухті Севастополя вранці в п'ятницю, 13 жовтня, атакували "Павла Державина" проекту 22160, писали російські Z-канали.
Повідомляється, що його атакували при виході з Севастопольської бухти. Корабель отримав ушкодження гвинторульової групи.
Для надання допомоги був направлений буксир, який також був атакований. Стверджується, що кораблі залишилися на ходу, але зазнали пошкоджень.
Нагадаємо, 13 вересня внаслідок ракетного удару по судноремонтному заводу імені Орджонікідзе в Севастополі була вражена російська субмарина "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Минск".
по темі
Командування Сил спеціальних операцій України уточнює інформацію про ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту рф адмірала Віктора Соколова, про що відомсто оголосило напередодні
Внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту рф у Севастополі був ліквідований його командувач . Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ
У мережі з'явилося відео ракетного удару по штабу Чорноморського флоту рф в окупованому Севастополі. На відео видно, як ракета влучає у палаючу будівлю
Про що свідчить створення додаткової бази у Чорному морі - думки військових аналітиків збирала наша Світлана Чернецька.
Як Україна наводить жах на флот окупантів та чого домагається - експертні думки збирала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.