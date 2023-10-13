СБУ спільно з ВМС України атакували в Севастополі російські військові кораблі "Буян" та "Павел Державин" за допомогою експериментальних морських дронів під назвою "Морський малюк". Про це повідомили співрозмовники УНІАН у СБУ.

Після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити наше ноу-хау. Вчора пощастило підводному човну "Алроса", який поки що зумів уникнути наших розробок. Носій крилатих ракет "Буян" повторити "подвиг" "Алроси" не зміг, тому сьогодні був вражений на севастопольському рейді експериментальним озброєнням "Морських малюків.

Російська сторона офіційно ушкодження кораблів не підтверджувала, однак про те, що у бухті Севастополя вранці в п'ятницю, 13 жовтня, атакували "Павла Державина" проекту 22160, писали російські Z-канали.

Повідомляється, що його атакували при виході з Севастопольської бухти. Корабель отримав ушкодження гвинторульової групи.

Для надання допомоги був направлений буксир, який також був атакований. Стверджується, що кораблі залишилися на ходу, але зазнали пошкоджень.

Нагадаємо, 13 вересня внаслідок ракетного удару по судноремонтному заводу імені Орджонікідзе в Севастополі була вражена російська субмарина "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Минск".