Німеччина надіслала Україні нову партію військової допомоги. Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

Збройні сили України отримали:

4 багатоцільові гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206) (46 загалом);

4 броньовики для прикордонників (211);

2 танкових тягачі 8x8 HX81 (64);

2 причепи для танків (59);

50 систем виявлення дронів (163);

82 термінали супутникового зв’язку SatCom (198);

100 000 аптечок (400 000);

27 477 рюкзаків.

Крім того, найближчим часом в Україну поставлять ще 10 танків Leopard 1A5, три зенітки Gepard, 15 броньованих машин і майже 20 броньованих медичних машин.

Нагадаємо, цього тижня Німеччина оголосила новий "зимовий" пакет військової допомоги на 1 млрд євро з ЗРК Patriot і IRIS-T.