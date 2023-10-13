Тягачі, всюдиходи, аптечки: Німеччина передала Україні нової партії військової допомоги [ Редагувати ]
Німеччина надіслала Україні нову партію військової допомоги. Про це повідомляється на сайті німецького уряду.
Збройні сили України отримали:
- 4 багатоцільові гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206) (46 загалом);
- 4 броньовики для прикордонників (211);
- 2 танкових тягачі 8x8 HX81 (64);
- 2 причепи для танків (59);
- 50 систем виявлення дронів (163);
- 82 термінали супутникового зв’язку SatCom (198);
- 100 000 аптечок (400 000);
- 27 477 рюкзаків.
Крім того, найближчим часом в Україну поставлять ще 10 танків Leopard 1A5, три зенітки Gepard, 15 броньованих машин і майже 20 броньованих медичних машин.
Нагадаємо, цього тижня Німеччина оголосила новий "зимовий" пакет військової допомоги на 1 млрд євро з ЗРК Patriot і IRIS-T.
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