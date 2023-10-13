Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно ухвалила резолюцію з закликом до держав - членів організації "визнати володимира путіна нелегітимним після закінчення його нинішнього президентського терміну" в 2024 році. Про це повідомляється на сайті ПАРЄ.

Асамблея також закликає держави-члени Ради Європи припинити всі контакти з путіним, за винятком гуманітарних та з метою досягнення миру.

У резолюції йдеться, що безконтрольна влада володимира путіна, який керує країною президентом або прем'єр-міністром з 2000 року, перетворила росію на диктатуру.

Переважаюча влада президента, яка виникла внаслідок надзвичайно тривалого терміну перебування на посаді, у поєднанні з відсутністю будь-яких стримувань та противаг, таких як сильний парламент, незалежна судова система, вільні засоби масової інформації та активне громадянське суспільство, фактично перетворили російську федерацію на диктатуру.

У ПАРЄ вказали на російську агресію проти України як свідчення того, що диктатури "представляють загрозу міжнародному миру та безпеці, а також територіальній цілісності та політичній незалежності їхніх сусідів".

Парламентарі вважають, що відновлення демократії в росії відповідає інтересам не лише народу країни, а й Європи та всього світу.

Крім того, ПАРЄ підтвердила свою підтримку створенню спеціального міжнародного кримінального трибуналу, щоб притягнути до відповідальності російське керівництво, включаючи володимира путіна, за дії, починаючи від незаконної анексії Криму та війни на Донеччині до катастрофи рейсу MH17.

У лютому 2022 року Рада Європи засудила визнання росією "незалежності" самопроголошених "днр" та "лнр", а також вторгнення до України.

Комітет міністрів Ради Європи призупинив представництво росії в організації, позбавив її права на участь у роботі самого комітету, Парламентської Асамблеї та інших органів Ради.

Нагадаємо, напередодні Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за визнання Голодомору актом геноциду українського народу.