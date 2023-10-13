До Одеси разом із президентом Володимиром Зеленським прибув прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Глава держави і прем’єр-міністр Нідерландів побували в порту Одеси й оглянули місця влучання російських ракет і дронів.

Росія ракетним терором руйнує не лише українські порти та міста, а й нормальне життя багатьох інших країн, які критично залежать від постачання продовольства з України, заявив Зеленський.

Я вдячний Нідерландам, вдячний тобі, Марку, твоєму уряду, твоїй команді та всьому народу Нідерландів за незмінну увагу до України та надзвичайно вагому підтримку нашої держави, наших людей на цьому складному шляху. Той факт, що ми зараз саме тут, в Одесі, засвідчує, які ключові питання на порядку денному та на що саме спрямовані наші зусилля. Важливо, щоб світ був єдиним і солідарним у захисті від терору та в підтримці наших зусиль із захисту людей, портів, зокрема Одеси, дунайських портів та загалом нашої чорноморської акваторії. Є нове рішення Нідерландів для посилення української ППО.

Під час зустрічі сторони обговорили подальші кроки щодо коаліції F-16, у якій Нідерланди відіграють лідерську роль, а також інші аспекти оборонної співпраці.

Також було обговорено співпрацю з метою належного захисту альтернативних "зернових коридорів" у Чорному морі та загалом посилення позицій у регіоні, зокрема захист неба, зміцнення флоту, підтримку гуманітарного розмінування та очищення акваторії від російських мін.

"Нідерланди, зокрема, допоможуть посилити безпеку нашого експортного коридору в Чорному морі", - розповів Володимир Зеленський.

Він подякував Нідерландам за підтримку Української формули миру та спільні з партнерами зусилля для притягнення Росії до відповідальності за терор. Зокрема, Нідерланди працюють над пунктом, який стосується відновлення справедливості.

Крім того, під час зустрічі йшлося про посилення та пришвидшення запровадження санкцій проти Росії задля обмеження її здатності фінансувати війну.

Окремо Зеленський акцентував на необхідності прискорення спрямування заморожених активів Росії на компенсацію шкоди від її агресії, зокрема на проєкти відбудови в нашій країні.

Зі свого боку Марк Рютте наголосив:

В Україні ми бачимо спротив, бачимо бажання боротися, бажання перемагати – як серед цивільних, так і серед військових. Сьогодні ми були в порту Одеси й бачили, як люди роблять усе можливе для того, щоб зберегти й підтримати своє життя, та досягають у цьому успіху.

Він повідомив, що Нідерланди допоможуть Україні в отриманні патрульних суден, щоб забезпечити безпеку "зернового коридору".

Ми свідомі того, що з наближенням зими Росія захоче завдати якомога більше шкоди Україні. Тому Нідерланди відправлять Україні додаткові ракети для Patriot. Ми зобов’язалися надати літаки F-16 Україні. Разом із Румунією та Данією ми займаємося підготовкою пілотів.

Нагадаємо, цього тижня Німеччина оголосила новий "зимовий" пакет військової допомоги на 1 млрд євро з ЗРК Patriot і IRIS-T.