Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) та компанія SpaceX у п'ятницю 13 жовтня провели запуск ракети-носія Falcon Heavy з міжпланетною автоматичною станцією "Психея" (Psyche), яка вирушить до однойменного астероїда. Про це повідомила NASA.

Місія NASA з вивчення астероїда "Психея" (16 Psyche) триватиме кілька років. Міжпланетна космічна станція з науковим обладнанням на борту досягне Марса в 2026 році за допомогою гравітаційного маневру зможе вийти на розрахункову траєкторію для зближення з астероїдом.

Вихід на його орбіту заплановано на 2029 рік. Період активної роботи триватиме близько двох років.

Our #MissionToPsyche spacecraft is set to launch on Oct. 12 at 10:16 am EDT (1416 UTC) to explore a metal-rich asteroid to gather clues about how rocky planets form.



Set a reminder to watch the launch to a metal world: https://t.co/VuZsgOYxnr pic.twitter.com/YYYypowTd1 — NASA (@NASA) October 5, 2023

Астероїд "Психея" - велике космічне тіло (діаметром майже 225 км), розташоване в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Він унікальний тим, що складається не з каменю та льоду, як більшість інших астероїдів, а з металу.

Радіолокаційні дослідження показали високий вміст заліза, нікелю та золота. Вчені припускають, що, можливо, астероїд є частиною металевого ядра несформованої планети.

Якщо ця гіпотеза підтвердиться, його вивчення може дати цінні відомості для розуміння процесів, які стали основою формування Землі та інших об'єктів Сонячної системи.

За деякими даними, метали, з яких складається унікальний астероїд, можуть коштувати астрономічну суму в $10 000 квадрильйонів (мільйон у четвертому ступені - ред.).

У ході місії NASA також планує протестувати нові розробки. Зокрема, буде випробувано інноваційну технологію лазерного космічного зв'язку (Deep Space Optical Communications, DSOC), яка забезпечить у 10-100 разів вищу швидкість передачі даних порівняно з сучасними радіосистемами.

Також вперше будуть використовуватися для польоту в глибокому космосі двигуни на сонячній електричній тязі.

Нагадаємо, наприкінці вересня у США приземлилася капсула з ґрунтом з астероїда Бенну.