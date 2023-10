Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) та компанія SpaceX у п'ятницю 13 жовтня провели запуск ракети-носія Falcon Heavy з міжпланетною автоматичною станцією "Психея" (Psyche), яка вирушить до однойменного астероїда. Про це повідомила NASA.

Місія NASA з вивчення астероїда "Психея" (16 Psyche) триватиме кілька років. Міжпланетна космічна станція з науковим обладнанням на борту досягне Марса в 2026 році за допомогою гравітаційного маневру зможе вийти на розрахункову траєкторію для зближення з астероїдом.

Вихід на його орбіту заплановано на 2029 рік. Період активної роботи триватиме близько двох років.

Our #MissionToPsyche spacecraft is set to launch on Oct. 12 at 10:16 am EDT (1416 UTC) to explore a metal-rich asteroid to gather clues about how rocky planets form.



Set a reminder to watch the launch to a metal world: https://t.co/VuZsgOYxnr pic.twitter.com/YYYypowTd1